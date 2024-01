Samsung et Google Cloud s’associent pour l’IA dans le Galaxy S24

L’un des mots à la mode mentionnés lors de l’annonce du Galaxy S24 était « AI » ou intelligence artificielle. Comme il s’agit du smartphone le plus avancé de Samsung à ce jour, il est logique que l’entreprise sud-coréenne tire parti de la puissance de l’IA.

Il est intéressant de noter que toutes les fonctions d’intelligence artificielle avancées des téléphones Galaxy S24 sont alimentées par Google Cloud, a annoncé Samsung. En effet, les deux entreprises ont dévoilé un partenariat pluriannuel visant à mettre l’IA générative avancée à la disposition des utilisateurs de smartphones Samsung dans le monde entier.

Selon le fabricant sud-coréen, le Galaxy S24 sera le premier appareil Samsung à déployer Gemini Pro et Imagen 2 sur Vertex AI depuis le cloud.

Janghyun Yoon, vice-président exécutif de Samsung Electronics, a déclaré dans un communiqué : « Google et Samsung partagent depuis longtemps des valeurs profondes sur l’importance de rendre la technologie plus utile et accessible à tous. Nous sommes ravis que la série Galaxy S24 soit le premier smartphone équipé de Gemini Pro et d’Imagen 2 sur Vertex AI ».

Cela signifie que d’autres appareils Galaxy pourraient recevoir des fonctions d’IA analogues dans un avenir assez proche. Gemini a été conçu dès le départ pour être multimodal, ce qui signifie qu’il peut généraliser et comprendre, exploiter et combiner différents types d’informations tels que le texte, le code, les images et la vidéo.

Dès le lancement, les applications natives de Samsung bénéficieront de la puissance de Gemini, car les utilisateurs pourront tirer parti de la fonction de résumé dans Notes, Enregistreur vocal et Keyboard.

Imagen 2, la technologie de diffusion texte-image la plus avancée de Google, fera également partie de l’offre AI du Galaxy S24. Ces fonctionnalités se retrouvent dans Édition générative dans l’application Gallery de S24 et offrent aux utilisateurs des capacités intuitives d’édition de photos.

Édition générative

L’utilisation de Édition générative nécessitera une connexion réseau et l’ouverture d’un compte Samsung. De plus, un filigrane visible sera superposé à l’image lors de l’enregistrement pour indiquer que l’image a été générée par l’IA. Il est également important de mentionner que l’édition avec Édition générative résulte toujours en une photo redimensionnée jusqu’à 12 mégapixels.

Samsung a également confirmé qu’il était le premier client de Google à tester Gemini Ultra, le modèle le plus puissant et le plus grand de la société de Mountain View pour les tâches très complexes. Ainsi, tous les modèles Galaxy S24 utiliseront Gemini Nano, un LLM intégré à l’appareil et livré avec Android 14.

Ce partenariat représente un mouvement stratégique visant à améliorer les offres technologiques de Samsung, en fournissant aux utilisateurs des fonctionnalités innovantes alimentées par les technologies avancées d’IA générative de Google Cloud.