Nouveau One UI 6.1 : Samsung intègre l’IA pour une expérience améliorée

Samsung vient de dévoiler ses poids lourds pour 2024 — les smartphones Galaxy S24 ! Et avec eux, nous obtenons une version mise à jour du logiciel One UI que Samsung a développé au fil des ans.

Il s’agit en fait d’une légère mise à jour : jusqu’à présent, nous disposions de One UI 6.0. Maintenant, nous avons One UI 6.1 sur la série Galaxy S24. Quelles sont les nouveautés ?

Principalement des astuces d’IA — le nouveau centre d’intérêt de Samsung pour 2024. Ainsi, bien que nous n’ayons pas eu l’occasion de voir de nouveaux éléments d’interface ou des paramètres majeurs changés, nous avons une liste de fonctionnalités assistées par l’IA, dont certaines sont une première pour un smartphone.

Nouveautés de One UI 6.1

Traduction en direct pendant un appel téléphonique

Parlons de la première, et peut-être de la principale. Les smartphones de la série Galaxy S24 seront capables de traduire la parole lors d’un appel en direct. Une personne parle, l’IA traduit, l’autre personne parle. Tout se passe sur l’appareil et 13 langues seront prises en charge au lancement.

Chat Assist dans le Samsung Keyboard

Dans le même esprit, Samsung Keyboard disposera de nouvelles fonctions d’IA, qui vous aideront à traduire dans différentes langues, à relire ou à reformuler votre texte. Comme il s’agit d’une fonction intégrée au clavier, vous devriez pouvoir l’utiliser dans n’importe quelle application, qu’il s’agisse d’e-mails, de réseaux sociaux ou de textos.

Retouches Génératives

Comme nous l’avons vu avec Éditeur Magique de Google, Retouches Génératives de photos vous permettra de déplacer ou de supprimer des objets d’une photo – même des objets subtils comme des reflets ou des ombres —, et de demander à l’IA de reconstruire l’arrière-plan en se basant sur la prédiction et la reconnaissance des formes.

Transformez n’importe quelle vidéo en ralenti

Lorsque vous regardez une vidéo – n’importe laquelle — dans l’application Galerie, il vous suffit d’appuyer longuement dessus. L’intelligence artificielle de Galaxy génère des images entre les images existantes et ralentit la séquence. Ainsi, vous obtenez instantanément un ralenti fluide à partir de n’importe quel clip — comme s’il avait été filmé au ralenti dès le départ !

Entourer pour chercher avec Google

Toutes les images affichées à l’écran, qu’elles proviennent d’une application ou d’un flux, peuvent faire l’objet d’une recherche. Il vous suffit de maintenir le bouton d’accueil enfoncé et de toucher ou d’entourer l’élément en question. En théorie, le smartphone devrait reconnaître s’il s’agit d’un bâtiment, d’un point de repère, d’un animal ou de tout autre objet, et afficher les résultats de recherche Google appropriés.

Quelques questions se posent ici : dans quelle mesure cela fonctionnera-t-il ? Mais aussi, comment faire si nous n’avons pas de bouton d’accueil (si la navigation gestuelle est activée) ?

Enregistrement Transcription

Une autre fonctionnalité que nous avons vue pour la première fois avec le Pixel 8 Pro dans la Feature Drop de décembre. La série Galaxy S24 sera en mesure de transcrire les enregistrements vocaux de, disons, de longues réunions. Ensuite, il peut même générer un court résumé avec des puces et autres.

Assistant Notes pour Samsung Notes

Dans le même esprit, le Galaxy S24 Ultra sera capable de passer au crible vos longues (et peut-être désordonnées) notes pour les résumer et en extraire ou mettre en évidence les informations les plus importantes. Il sera également en mesure de créer des modèles prédictifs et d’ordonner vos notes en fonction des habitudes d’utilisation. Je suis curieux de savoir comment cela fonctionnera.

Assistant Android Auto

En mode Android Auto, l’intelligence artificielle s’efforcera de vous tenir informé sans vous inonder de messages. Si une discussion est en cours, l’IA la résumera et fournira les informations les plus importantes d’un seul coup d’œil. Elle proposera également des boutons contextuels pour répondre rapidement, définir votre lieu de navigation ou partager votre heure d’arrivée avec vos proches — le tout de manière contextuelle et en fonction des messages envoyés à votre téléphone.

Mon smartphone va-t-il recevoir One UI 6.1 ?

One UI 6.1 sera-t-il disponible sur les anciens smartphones Samsung ? Le Galaxy S23 Ultra ou le Galaxy Z Fold 5 bénéficieront-ils des nouvelles fonctions d’intelligence artificielle ? Excellentes questions ! Malheureusement, Samsung reste un peu discrète sur ces détails pour le moment.

On peut supposer que oui, certaines de ces fonctionnalités devraient se répandre, car je ne peux pas qu’elles nécessitent toutes le Snapdragon 8 Gen 3 pour fonctionner correctement. De plus, si vous possédez un flagship Samsung d’un an, ce ne serait que justice — ces appareils ne sont pas bon marché et votre achat est encore tout récent.