Google réaffirme son soutien au droit à la réparation et publie un livre blanc

Décembre 2023 a été un mois de concurrence féroce entre Google et Apple sur la question de la réparabilité : Apple a ajouté l’iPhone 15 à son programme de réparation en libre-service et a présenté un nouvel outil de diagnostic ; Google a présenté l’application Pixel Diagnostic.

Nous sommes en 2024, mais le géant des moteurs de recherche n’abandonne pas le sujet de la réparabilité. Google fabrique les smartphones Pixel soutient une proposition de loi sur le droit à la réparation dans l’Oregon et a publié un livre blanc, indique 9to5Google.

« Aujourd’hui, nous sommes ravis de réaffirmer notre soutien au mouvement du droit à la réparation en publiant notre premier livre blanc sur la réparation tout en soutenant la proposition de loi sur le droit à la réparation dans l’Oregon », commence l’article de blog de Google.

L’entreprise affirme qu’une fois adopté, le projet de loi sur le droit à la réparation serait une victoire pour les consommateurs qui recherchent des options de réparation abordables, pour l’environnement et pour les entreprises qui souhaitent investir pour rendre leurs produits plus réparables et plus durables.

Google a également présenté le livre blanc susmentionné, intitulé « Google & Repairability », qui précise que « la réparation est un élément essentiel de l’action de Google en faveur de la longévité et de la durabilité des produits ».

Voici en quoi consistent les efforts de Google pour rendre la réparation accessible :