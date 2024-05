TicWatch Pro 5 Enduro : L’innovation portable pour les aventuriers

Controverse autour de la publicité iPad Pro: Apple retire « Crush ! »

Annoncée il y a peu, la nouvelle TicWatch Pro 5 Enduro est la dernière née de la gamme de smartwatches de Mobvoi. La suite de la TicWatch Pro 5, déjà couronnée de succès, le modèle Enduro promet une plus grande autonomie de batterie, un profil plus élégant et une amélioration majeure de la condition physique.

Comme son nom l’indique, la TicWatch Pro 5 Enduro a été conçue pour durer et répondre aux besoins des aventuriers. La smartwatch dispose d’une autonomie prolongée, allant jusqu’à 90 heures en mode Smart et jusqu’à 45 jours en mode Essential.

La nouvelle TicWatch Pro 5 Enduro est dotée d’un écran AMOLED de 1,45 pouce en verre saphir résistant aux rayures. Elle mesure moins de 12 mm d’épaisseur et est dotée d’une couronne rotative entièrement redessinée pour une expérience fluide.

Plus important encore, le modèle Enduro comprend la certification US-MIL-STD 810H, une résistance à l’eau de 5 ATM, un baromètre et une technologie multi-GNSS intégrée. La TicWatch Pro 5 Enduro est construite avec la plateforme Snapdragon W5+ Gen 1 et fonctionne sous Wear OS de Google.

Mobvoi a également annoncé que la TicWatch Pro 5 Enduro offre une intégration transparente avec des applications d’exercice tierces telles que Strava, Nike Run Club, adidasRunning et d’autres. En outre, la smartwatch présente une refonte de TicExercise pour améliorer tous les aspects de l’expérience d’entraînement de l’utilisateur.

TicWatch Pro 5 Enduro : une détection des ronflements

Selon Mobvoi, la nouvelle smartwatch « contourne les bloatware et consolide la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, le sommeil, le stress et les objectifs de santé dans la nouvelle version de TicHealth ».

La fonction la plus récente incluse dans l’application Mobvoi Health est la « détection des ronflements ». De plus, la TicWatch Pro 5 Enduro est livrée avec un abonnement VIP sommeil gratuit de 12 mois dans l’application Mobvoi Health.

La nouvelle TicWatch Pro 5 Enduro est désormais disponible à l’achat en finition noir de jais « obsidienne » au prix de 350 euros sur le site Web de Mobvoi et sur Amazon.