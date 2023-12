Google introduit le mode Pixel Repair et l’application de diagnostic pour améliorer les réparations

En 2022, Google a conclu un partenariat avec iFixit, et l’entreprise a donc introduit de nouvelles fonctionnalités de réparation pour améliorer l’expérience de réparation des smartphones.

Ces améliorations portent sur la protection de la vie privée, l’accessibilité et la convivialité, dans le but de rationaliser le processus de réparation et d’assurer la tranquillité d’esprit des utilisateurs.

Google présente le mode Pixel Repair, une fonctionnalité qui protège votre vie privée pendant les réparations. Ce mode empêche l’accès aux données de votre appareil sans qu’il soit nécessaire de procéder à de fastidieuses sauvegardes.

Il vous suffit d’activer le mode Pixel Repair, de remettre votre appareil au technicien et de le désactiver à son retour. Cela garantit un processus de réparation rapide et efficace tout en préservant la confidentialité de vos données.

L’application de diagnostic Pixel, accessible depuis l’application Téléphone, vous permet de tester votre appareil avant et après les réparations. L’aide Google fournit des ressources pour les demandes de réparation, des instructions mises à jour pour les réparations à faire soi-même et des informations sur la commande de pièces auprès d’iFixit.

Les manuels de réparation remaniés, disponibles en anglais et en français, sont plus faciles à utiliser pour les techniciens et les amateurs du DIY. Google prévoit de continuer à télécharger des manuels pour les appareils passés et futurs.

Options de réparation étendues

Google propose plusieurs options de réparation, en collaborant avec des fournisseurs indépendants tels que uBreakiFix dans plus de 700 sites aux États-Unis. Que l’appareil soit sous garantie ou non, la plupart des réparations peuvent être effectuées dans un délai de 2 à 4 heures, ce qui est très pratique pour les utilisateurs.

Le partenariat de Google avec iFixit ne soutient pas seulement les services de réparation professionnels, il permet également aux entreprises locales de bénéficier de processus évolutifs. Les pièces de rechange authentiques d’iFixit et les outils de réparation de Shyft Global Services sont désormais disponibles pour les réparateurs professionnels et les bricoleurs.

En annonçant ces mises à jour, Steven Nickel, directeur des opérations pour les appareils et les services, a déclaré :