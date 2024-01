Vivo X100 Pro+ : le nouveau joyau technologique débarque bientôt

Vivo a déjà présenté deux nouveaux flagships le mois dernier, le X100 et le X100 Pro, mais la société chinoise a encore un atout dans sa manche, l’insaisissable X100 Pro+.

Le smartphone faisait initialement partie de la gamme phare de Vivo pour 2023, mais le fabricant a finalement décidé que le X100 Pro+ méritait d’être sous les feux de la rampe sans aucune autre distraction.

En tant que tel, le Vivo X100 Pro+ devrait être dévoilé au cours du deuxième trimestre 2024, et d’après les derniers rapports, il semble qu’il s’agira d’un puissant appareil et exquis. Selon Digital Chat Station, le futur Vivo X100 Pro+ embarquera jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de mémoire interne.

Bien qu’un précédent rapport ait affirmé que la version la plus chère du smartphone serait équipée de 24 Go de RAM, la source indique qu’aucune preuve n’a encore été trouvée pour étayer cette théorie.

Du côté positif, il semble que Vivo prévoit de lancer trois versions de couleurs différentes : noir, bleu et jaune. Le modèle noir sera doté d’une finition en cuir, tandis que les deux autres variantes auront un dos en verre, selon l’informateur.

Focus photo !

D’autres caractéristiques clés du Vivo X100 Pro+ qui ont été dévoilées au cours du week-end comprennent l’USB 3.2, la certification IP68 et la communication bidirectionnelle par satellite.

De plus, de précédents rapports affirment que le smartphone sera doté d’un écran Samsung AMOLED avec une résolution 2K et d’une puissante caméra composée d’un capteur photo principal de 50 mégapixels (capteur Sony LYT-900), d’un objectif ultra-large et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec un zoom numérique de 200x et un zoom optique de 4.3x.

Nous n’avons encore rien appris sur la taille de la batterie, mais la rumeur veut qu’elle soit dotée d’un système de charge filaire de 100 W et d’un système de recharge sans fil de 50 W.