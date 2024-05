Hausse de prix en vue pour le Xbox Game Pass de Microsoft

Moins d’un an après l’augmentation des prix, Microsoft serait sur le point d’introduire une nouvelle hausse du coût du Xbox Game Pass.

Selon The Verge, les dirigeants sont en train de prendre des décisions difficiles, car la Xbox serait dans la « tourmente », avec en toile de fond la fermeture de studios de jeux et un malaise croissant face à la perspective de nouvelles réductions.

Ce sentiment est partagé par Dinga Bakaba, directeur du studio Arkane Lyon, filiale de Microsoft, qui n’a pas mâché ses mots. Ses commentaires sur X sont les suivants :

L’augmentation de prix envisagée s’appliquera plus particulièrement au Xbox Game Pass Ultimate. Actuellement, l’abonnement Ultimate coûte 14,99 euros par mois et combine le Xbox Game Pass et le PC Game Pass avec quelques avantages supplémentaires.

En juillet 2023, Microsoft a augmenté le prix de tous les niveaux du Xbox Game Pass, faisant passer l’abonnement de base de 9,99 euros à 10,99 euros et l’abonnement Ultimate aux montants indiqués ci-dessus, à partir du prix mensuel de 12,99 euros.

Comment fonctionne le Xbox Game Pass de Microsoft ?

Le Xbox Game Pass offre aux joueurs une bibliothèque de jeux diversifiée accessible sur les consoles Xbox, les PC et les appareils compatibles.

Les abonnés bénéficient d’une sélection constamment renouvelée de titres AAA et indépendants, ce qui en fait une solution de jeu polyvalente. Ce modèle d’abonnement a révolutionné l’industrie du jeu, en offrant aux joueurs un moyen rentable et flexible d’accéder à un large éventail d’expériences de jeu sans avoir à acheter des titres individuels.

Ce modèle n’est toutefois pas sans inconvénient. La bibliothèque tournante, qui voit des jeux retirés ou ajoutés sporadiquement, ne convient pas à tout le monde, et cette absence de propriété peut inquiéter ceux qui préfèrent disposer d’une collection permanente.

Comment les joueurs vont-ils réagir à l’augmentation des prix ?

Comme indiqué dans le rapport, rien ne confirme l’augmentation du niveau Ultimate du Xbox Game Pass, mais si c’est le cas, les joueurs ne l’apprécieront pas.

L’histoire ayant fait des vagues en ligne, les clients existants ont exprimé leur mécontentement sur les médias sociaux face au dernier bruit de Microsoft.