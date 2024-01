Microsoft innove avec USB4 2.0 sur Windows 11 : vers des vitesses jusqu’à 80 Gb/s

Microsoft teste enfin la prise en charge de la norme USB4 Version 2.0, plus rapide, sur Windows 11. Cette spécification sera bientôt disponible sur un plus grand nombre d’ordinateurs, ce qui permettra d’atteindre des vitesses de transfert extrêmement rapides, jusqu’à 80 Gb/s, via l’USB-C.

Annoncée en septembre 2022, la version 2.0 de l’USB4 est deux fois plus rapide que le Thunderbolt 4. Aujourd’hui, Microsoft a confirmé qu’elle testait la norme 80 Gb/s dans la dernière version de Windows 11 Insider Preview Build 23615. La version preview peut être téléchargée dès maintenant. Les tests sont limités à une petite sélection d’utilisateurs disposant du matériel le plus récent et le plus performant, mais il s’agit au moins d’un pas dans la bonne direction.

L’article de blog de Microsoft indique que « la prise en charge de l’USB 80 Gb/s sera initialement lancée sur certains appareils basés sur les processeurs mobiles Intel Core 14e Gen HX-series, comme le nouveau Razer Blade 18 ».

Les processeurs prenant en charge la liste de compatibilité de Microsoft, comme le nouveau Intel Core 14e Gen HX-series, n’ont été annoncés qu’au CES 2024 cette semaine. Une fois qu’un plus grand nombre de personnes auront mis la main sur l’un d’entre eux, elles pourront profiter des vitesses plus élevées.

Pour rappel, l’USB4 version 2.0 est rétrocompatible avec les anciennes générations d’USB et de Thunderbolt et prend en charge toutes les autres caractéristiques et fonctions de l’USB Type-C. Ensuite, une fois qu’elle sera pleinement arrivée, elle contribuera à protéger les PC du futur et à fournir les vitesses supplémentaires nécessaires pour les écrans haute performance, les périphériques de stockage rapides, les hubs USB, et bien plus encore.

Encore en preview

L’Insider Preview Build 23615 de Windows 11 active également l’option de lancement automatique de Copilot au démarrage de Windows, mais elle se déploie lentement pour ceux qui sont sur le canal Dev. En outre, la fenêtre de partage de Windows vous permettra désormais de partager des URL directement vers des applications et des programmes tels que Gmail, WhatsApp, X (anciennement Twitter), Facebook et LinkedIn.

Comme d’habitude, cette dernière version comporte un grand nombre de correctifs, y compris la correction de quelques problèmes avec le Gestionnaire des tâches, l’amélioration de la fiabilité de Windows Share, et bien plus encore. Microsoft a travaillé sur d’autres améliorations pour Windows 11 au cours des derniers mois, notamment de nouvelles informations météorologiques sur l’écran de verrouillage, de nouvelles options pour les réinstallations, l’abandon de la prise en charge des pilotes d’imprimante anciens et défectueux, et davantage de fonctionnalités pour l’éditeur de texte brut intégré Bloc-notes.