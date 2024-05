OpenAI prépare le terrain : Un nouveau moteur de recherche IA dévoilé lundi ?

Le projet de moteur de recherche concurrent d’OpenAI pourrait être lancé dès lundi prochain (13 mai), selon certaines informations.

Selon Reuters, deux personnes proches du dossier ont indiqué lundi comme date probable pour l’annonce, tout en précisant que cette date n’est pas gravée dans le marbre et qu’elle pourrait être modifiée à la dernière minute.

Cette nouvelle rumeur va dans le sens de rapports antérieurs de qui suggèrent également que OpenAI développe un produit basé sur l’IA capable d’effectuer des recherches sur Internet. Selon les sources, la fonction de recherche d’OpenAI sera intégrée à son chatbot ChatGPT et inclura des citations, tandis que d’autres sources laissent entendre que le service de recherche d’OpenAI pourrait être « partiellement alimenté par Bing ».

OpenAI est confrontée à une forte concurrence dans le domaine de l’IA de la part de Claude et Copilot, et se diversifier dans la recherche en temps réel semble donc être une expansion naturelle. Cependant, avec des entreprises comme Perplexity, soutenue par Bezos, et le géant de la technologie Google, qui explorent la recherche basée sur l’intelligence artificielle (IA), OpenAI aura du pain sur la planche.

Certains pensent que l’annonce de lundi est une tentative délibérée d’OpenAI de détourner l’attention de la conférence annuelle I/O de Google, qui commence mardi et qui présentera certainement des mises à jour sur les technologies d’IA sur lesquelles Google travaille, ainsi que d’autres nouvelles de l’entreprise californienne.

Qu’est-ce que la recherche OpenAI ?

Nous ne savons pas grand-chose de ce à quoi ressemblera le moteur de recherche concurrent d’OpenAI, ni de la manière dont il fonctionnera, car l’entreprise n’a encore fait aucune annonce officielle. Cependant, nous pouvons faire quelques suppositions éclairées.

Selon un initié, l’application de recherche combinera les capacités du moteur de recherche de Microsoft Bing avec ChatGPT pour générer des résultats de recherche plus profonds avec plus de contexte et d’informations supplémentaires. Les réponses pourraient inclure des citations d’autres sites tels que Wikipédia, ainsi que des images et des diagrammes, le cas échéant.

Par exemple, si vous cherchez « comment nettoyer le coude en U de l’évier », les résultats pourraient inclure un article de blog sur le sujet, un diagramme montrant comment dévisser les tuyaux et un guide étape par étape. Les futures améliorations de l’algorithme pourraient lui permettre d’inclure des informations contextuelles telles que la manière de trouver votre robinet d’arrêt d’eau.

Défier Google est une excellente nouvelle

Avec le moteur de recherche d’OpenAI, la startup soutenue par Microsoft est prête à défier Google sur son produit phare. Même si la migration de Google vers d’autres moteurs de recherche ne sera pas immédiate, la présence d’un concurrent de poids dans le secteur des moteurs de recherche signifie que Google sera sur ses gardes. Actuellement, Google détient une part de marché de près de 91 % et Bing ne représente que 3,64 %.

En d’autres termes, Google détient un monopole sur le marché des moteurs de recherche. L’arrivée d’un nouvel acteur ne peut être qu’une bonne nouvelle pour les consommateurs. Google intègre également l’IA dans la recherche (appelée Search Generative Experience), mais elle génère souvent des informations erronées.

Par ailleurs, le moteur de recherche d’OpenAI est également susceptible d’affecter Perplexity, qui agit comme une alternative à Google Search et inclut diverses citations du web pour ses réponses. Attendons maintenant lundi pour voir ce qu’OpenAI nous réserve.