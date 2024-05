Accueil » L’IA transforme le lieu de travail : Opportunités et défis selon Microsoft et LinkedIn

Le rôle des outils d’IA sur le lieu de travail est appelé à s’élargir au fur et à mesure que la technologie prend de l’ampleur, mais les entreprises et les employés doivent s’assurer qu’ils en tirent le meilleur parti tant qu’ils le peuvent, selon une nouvelle étude.

Le dernier Work Trend Index de Microsoft et LinkedIn a révélé que les attitudes à l’égard de l’IA restent positives, bien que de nombreuses entreprises ne sachent pas comment l’utiliser au mieux.

Le rapport, qui a interrogé environ 31 000 personnes dans 30 pays, révèle que l’IA a déjà eu un impact majeur sur la façon dont beaucoup d’entre nous travaillent, et qu’il s’agit maintenant d’utiliser la technologie de la manière la plus efficace possible.

« L’IA démocratise l’expertise au sein de la population active », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Notre dernière étude met en évidence l’opportunité pour chaque organisation d’appliquer cette technologie afin d’améliorer la prise de décision, la collaboration et, en fin de compte, les résultats de l’entreprise ».

Le rapport a révélé que les trois quarts (75 %) des personnes interrogées utilisent désormais l’IA au travail d’une manière ou d’une autre, affirmant que la technologie aide non seulement à stimuler leur créativité, mais aussi à gagner et à libérer du temps pour se concentrer sur des tâches cruciales.

Encore des inquiétudes sur l’IA

Cependant, les cadres supérieurs et les patrons ont encore quelques inquiétudes : un peu plus de la moitié (59 %) craignent de ne pas pouvoir quantifier les gains de productivité de l’IA, et une proportion similaire (60 %) craint que leur entreprise ne dispose pas d’une vision et d’un plan pour une mise en œuvre efficace de l’IA.

L’un des domaines où l’IA est utile est la recherche d’emploi et le renforcement des compétences, les compétences en IA étant particulièrement demandées, bien que seulement 39 % des utilisateurs aient reçu une forme de formation à l’IA de la part de leur entreprise — et seulement un quart (25 %) s’apprêtent à en fournir une avant la fin de l’année.

Mais là encore, les dirigeants se montrent inquiets, 55 % d’entre eux déclarant avoir du mal à trouver les talents nécessaires pour occuper les postes vacants dans leur entreprise, les domaines de la cybersécurité, de l’ingénierie et de la conception créative étant particulièrement en difficulté.

« L’IA redéfinit le travail et il est clair que nous avons besoin de nouveaux manuels de jeu », a déclaré Ryan Roslansky, PDG de LinkedIn. « Ce sont les dirigeants qui construisent pour l’agilité au lieu de la stabilité et qui investissent dans le renforcement des compétences en interne qui donneront à leurs organisations un avantage concurrentiel et créeront des équipes plus efficaces, plus engagées et plus équitables ».