Oura introduit des innovations cardiaques sur sa bague connectée

Oura s’apprête à enrichir son offre avec le lancement imminent de deux nouveaux outils de suivi cardiaque, disponibles via une mise à jour du firmware prévue avant fin mai. Ces fonctionnalités, destinées à tous les utilisateurs de la Oura Ring, mettent l’accent sur la santé cardiaque.

Le premier outil permettra de mesurer l’âge cardiovasculaire de l’utilisateur et de le comparer à son âge chronologique. L’objectif est d’aider les utilisateurs à identifier les comportements bénéfiques pour leur plan de santé. Cette mesure utilise le signal de photopléthysmographie (PPG), qui renseigne sur la rigidité artérielle estimée et la vitesse de l’onde de pouls (PWV). Cette approche offre une vision claire et facilement interprétable de l’âge vasculaire d’une personne, et de ses implications pour sa santé à long terme.

L’application Oura calcule cet âge cardiovasculaire sur la base de 14 jours de données.

Le second outil, la capacité cardio, évalue l’efficacité avec laquelle le corps fournit de l’oxygène aux muscles durant l’exercice, servant ainsi de référence pour la santé des systèmes cardiovasculaire et respiratoire. Plus cette capacité est élevée, mieux c’est pour la santé cardiaque et celle des organes à long terme. Pour calculer cette capacité, l’application Oura demandera à l’utilisateur de réaliser un test de marche afin de déterminer son VO2 Max de base, soit la quantité maximale d’oxygène qu’une personne peut utiliser pendant un effort intense.

Avec cette mise à jour, Oura souhaite repositionner le VO2 Max, traditionnellement une métrique sportive, comme un indicateur de santé et de longévité.

Une concurrence accrue qui pousse Oura à améliorer la Oura Ring

Cette année a été particulièrement chargée pour Oura, avec plusieurs mises à jour notables. En mars, une fonctionnalité appelée Pregnancy Insights a été ajoutée pour fournir des informations utiles aux futures mères. En janvier, un outil de gestion du stress nommé Resilience a également été intégré. Ces nouveautés s’ajoutent à un nouveau partenariat avec Amazon et à des collaborations avec Target et Best Buy, facilitant ainsi l’achat du produit. Avec l’arrivée prochaine de la Galaxy Ring de Samsung, qui promet de concurrencer la dominance de Oura sur le marché des anneaux connectés, la marque ne cesse de se renouveler.

Ces avancées témoignent de l’engagement continu de Oura envers l’innovation et l’amélioration de la santé personnelle par la technologie portable.

Oura indique que l’objectif de ces deux nouvelles fonctionnalités est d’aborder la santé de manière holistique, tout en aidant les utilisateurs à comprendre que chaque partie de leur physiologie est imbriquée, dans le sens où l’âge cardiovasculaire et la capacité cardio d’une personne ont des implications pour de multiples systèmes d’organes.

L’âge cardiovasculaire et la capacité cardio d’Oura sont déployés plus tard ce mois-ci et seront disponibles sur les appareils Oura Ring Gen3 sur Android et iOS.