Windows 11 teste le lancement automatique de Copilot sur les écrans larges

Microsoft a commencé à tester une modification de Windows 11 qui verra sa fonction Copilot, alimentée par l’IA, s’ouvrir automatiquement au démarrage de Windows sur les « appareils à écran large ». Cette modification est testée dans le cadre de la dernière preview de Windows 11 sur le canal Dev de Microsoft, ce qui permet aux testeurs de Windows de faire part de leurs commentaires avant un déploiement plus large.

« Nous testons l’ouverture automatique de Copilot au démarrage de Windows sur les appareils à écran large avec certains Windows Insiders dans le Dev Channel », explique Microsoft dans un article de blog. Dans un premier temps, la société n’a pas précisé ce qu’était exactement un appareil « à écran large », mais elle a clarifié son message après la publication de cet article :

Nous testons cette expérience sur des appareils dont la diagonale d’écran est d’au moins 27 pouces et la largeur de pixel de 1 920 pixels, et qui sont limités aux principaux écrans dans les scénarios à plusieurs moniteurs.

Cela ne concernera donc pas tout le monde, et Microsoft précise que « nous testons régulièrement des expériences différentes avec les Windows Insiders dans le canal Dev, qui ne seront peut-être jamais livrées ».

Il s’agit néanmoins d’une autre méthode utilisée par Microsoft pour tenter de promouvoir sa technologie d’intelligence artificielle, qui suscitera probablement des critiques de la part des utilisateurs de Windows, et d’une autre chose que vous devrez peut-être désactiver dans Windows si Microsoft procède à ce changement. Ce n’est pas très différent de la poussée agressive de Microsoft Edge dans Windows 11, qui est automatiquement lancé à la place de votre navigateur par défaut si vous utilisez les widgets Windows ou la fonction de recherche Windows.

Une touche Copilot bientôt ajoutée

Cette dernière modification de Copilot intervient quelques jours seulement après que Microsoft a annoncé une nouvelle touche Copilot pour les PC et les ordinateurs portables Windows, qui, lorsqu’elle est pressée, lance cette même expérience de type chatbot. Des fabricants d’ordinateurs portables comme Dell et Lenovo ont déjà dévoilé des ordinateurs portables équipés de la nouvelle touche Copilot, et d’autres devraient suivre dans les mois à venir.

Microsoft s’apprête également à ajouter des options de personnalisation à Copilot au sein de Windows. L’utilisateur de X (anciennement Twitter) Albacore a découvert une option de fournisseurs de chat non annoncée, suggérant que Microsoft pourrait ouvrir Copilot à des plug-ins tiers ou à des chatbots dans Windows.