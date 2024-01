Le Rabbit R1 fait un tabac : pré-commandes épuisées et reventes à prix d’or sur eBay

Le Rabbit R1 a été lancé avec beaucoup d’enthousiasme lors du CES 2024, avec une précommande qui s’est écoulée en une journée pour les deux premiers lots de 10 000 unités. Proposé à seulement 199 dollars, cet appareil de la taille d’une paume de main offrait beaucoup pour un investissement minime.

Cependant, les vendeurs à la sauvette ont senti une opportunité, et quelques heures seulement après la fin de la précommande, des R1 ont commencé à apparaître sur eBay pour un prix allant jusqu’à 750 dollars.

The second batch of 10,000 rabbit r1 devices is sold out! Pre-orders for the third batch are available now at https://t.co/R3sOtVVQTx

Expected delivery date is May—June 2024. pic.twitter.com/PHLOFdyauX

—rabbit inc. (@rabbit_hmi) January 12, 2024