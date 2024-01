ChatGPT rejoint l’assistant vocal Laura de Skoda pour une interaction plus intuitive

Skoda est la dernière entreprise à annoncer qu’elle va intégrer le ChatGPT dans ses voitures. Hier, nous avons appris que Volkswagen allait intégrer ChatGPT dans certains de ses véhicules, et maintenant Skoda, qui appartient à Volkswagen, intègre également ChatGPT dans ses véhicules.

En effet, Skoda ajoute le chatbot d’intelligence artificielle ChatGPT à son système d’infodivertissement de nouvelle génération.

ChatGPT sera intégré à l’assistant vocal Skoda Laura sur les modèles de véhicules Skoda basés sur les plateformes MEB GP et MQB EVO. Cette nouvelle fonctionnalité est alimentée par Cerence Chat Pro qui apportera ChatGPT aux voitures.

Le nouveau chatbot sera proposé avec la dernière génération de systèmes d’infodivertissement à partir de la mi -2024. Il sera disponible sur les modèles suivants basés sur les plateformes MEB GP et MQB EVO : certaines versions de la Škoda Enyaq, les Škoda Superb et Kodiaq de nouvelle génération et la Škoda Octavia mise à jour. Grâce à Cerence Chat Pro, l’intégration de ChatGPT dans l’assistant vocal Laura introduit une série de nouvelles fonctionnalités qui vont bien au-delà des précédentes commandes vocales. L’assistant vocal Laura peut être utilisé, par exemple, pour contrôler l’infodivertissement, la navigation et la climatisation et répondre à des questions de connaissances générales. À l’avenir, l’IA fournira des informations supplémentaires en réponse à des questions qui vont au-delà, dans le cadre de ses capacités en constante évolution. Cela peut s’avérer utile lors d’un voyage en voiture : Enrichir les conversations, répondre à des questions, interagir dans un langage intuitif, recevoir des informations spécifiques au véhicule, et bien plus encore, le tout en gardant les mains libres pour une sécurité accrue du conducteur et des passagers.