CES 2024 : Volkswagen intègre ChatGPT dans ses nouveaux modèles

Lors du CES 2024, le constructeur automobile Volkswagen a annoncé l’intégration d’un logiciel d’intelligence artificielle (IA) dans la fabrication. Cette première dans l’industrie automobile a été présentée aux côtés du partenaire technologique Cerence à Las Vegas.

Le géant automobile prévoit d’incorporer le chatbot dans la fonctionnalité d’assistant vocal IDA des voitures à venir dès mars 2024. Kai Grünitz, membre du conseil d’administration de la marque Volkswagen pour le développement technique, a déclaré : « Volkswagen a toujours démocratisé la technologie et l’a rendue accessible au plus grand nombre ».

Ainsi, Volkswagen a choisi le CES 2024 comme plateforme pour lancer la fonctionnalité ChatGPT à venir dans ses véhicules, déclarant que le chatbot IA sera proposé dans sa gamme de véhicules électriques ID (via une mise à jour over-the-air dans les véhicules applicables), ainsi que dans les Tiguan, Passat et la prochaine Golf plus tard cette année.

Le membre du conseil d’administration de Volkswagen poursuit : « En conséquence, nous sommes maintenant le premier constructeur de volume à faire de cette technologie innovante une caractéristique standard dans les véhicules du segment compact et plus. Grâce à l’intégration transparente de ChatGPT et à une collaboration solide avec notre partenaire, Cerence, nous offrons à nos conducteurs une valeur ajoutée et un accès direct à l’outil de recherche basé sur l’IA ».

Les propriétaires actuels de Volkswagen avec les modèles MEB et MQB EVO du groupe VW auront accès à l’assistant vocal IDA et au chatbot Ai via Cerence Chat Pro.

Un niveau de sécurité

Stefan Ortmanns, PDG de Cerence, a déclaré à propos du partenariat : « Avec Cerence Chat Pro, VW est doté d’une intégration de ChatGPT de qualité automobile qui offre une flexibilité, une personnalisation et une facilité de déploiement inégalées, tout en donnant la priorité à la sécurité et à l’utilisabilité pour les conducteurs ».

L’annonce de Volkswagen rassure les propriétaires que les données personnelles ne sont pas partagées et que les questions et réponses associées sont immédiatement supprimées « pour garantir le plus haut niveau possible de protection des données ».

La course aux armements de l’assistant IA

L’intelligence artificielle et les assistants vocaux intelligents deviennent rapidement un thème récurrent de cette année au CES, avec de nombreux fabricants soulignant qu’ils travaillent avec des partenaires IA pour intégrer ces fonctionnalités dans leurs voitures.

Mais, il est surprenant que VW soit le premier, semblant se précipiter pour intégrer ChatGPT, peut-être en réponse aux commentaires largement négatifs sur le système d’infodivertissement maladroit trouvé dans sa dernière gamme de véhicules électriques ID.