Alone in the Dark : The New Nightmare prochainement sur PlayStation Plus Premium ?

Dans un post désormais supprimé sur X, PlayStation semblait annoncer que Alone in the Dark : The New Nightmare allait arriver dans le catalogue PlayStation Plus Premium. Bien que le message en question ait été supprimé, de nombreux utilisateurs l’ont vu.

Le jeu a également été brièvement présenté dans une vidéo de PlayStation Access, mais la vidéo a depuis été retéléchargée sans le jeu. PlayStation Access est la chaîne YouTube officielle de PlayStation UK, la même branche de PlayStation qui a publié le message erroné.

Les fans espèrent que cette erreur est révélatrice de l’arrivée du jeu dans le catalogue « classiques » dans un avenir assez proche. Alone in the Dark: A New Nightmare est un jeu de survie et d’horreur lancé en 2001 sur PlayStation, PlayStation 2, Dreamcast, PC et Game Boy Color. Il a été désigné comme le tout premier jeu de survival horror en 3D par le Livre Guinness des records.

Comment cette erreur a-t-elle été commise ?

Un remake d’Alone in the Dark est prévu par THQ Nordic et Pieces Interactive, annoncé en août 2022. Initialement prévu pour le 25 octobre 2023, le jeu a été repoussé une première fois au 16 janvier 2024 pour éviter une fenêtre de sortie chaotique, puis une seconde fois au 20 mars 2024 pour éviter le crunch à Noël.

Ce second report pourrait être à l’origine de l’erreur. Si le classique Alone in the Dark : A New Nightmare devait sortir en même temps que Alone in the Dark 2024, il se pourrait que le tweet ait été préparé à l’avance et n’ait pas été modifié lorsque le lancement du jeu a changé. PlayStation pourrait avoir choisi de retarder la sortie d’Alone in the Dark : A New Nightmare sur le catalogue « classiques » afin de conserver la proximité avec le nouveau jeu.

Il s’agit bien sûr d’une spéculation et PlayStation elle-même reste silencieuse sur cette erreur. Cependant, il semble plus probable que le lancement d’Alone in the Dark : A New Nightmare en tant que titre « Classics » ait eu lieu au mauvais moment en raison de la nouvelle date de sortie d’Alone in the Dark 2024, plutôt que d’être une erreur.

