CES 2024 : Mercedes présente un MBUX renouvelé avec des capacités d’IA avancées

Mercedes-Benz présente en avant-première la nouvelle génération de sa commande vocale embarquée, l’assistant virtuel MBUX exploitant la technologie d’IA générative pour une conversation plus personnalisée — et même prédictive — avec votre véhicule.

Présenté pour la première fois au CES 2024, le nouvel assistant ne se contente pas d’exploiter un large éventail de fonctions et de systèmes du véhicule, il dispose également de traits de personnalité et d’humeurs qui lui permettent d’interagir avec le conducteur de manière plus empathique, selon le constructeur automobile.

Le système d’infodivertissement MBUX actuel prend déjà en charge un assistant vocal très performant. Déclenché par la phrase d’éveil « Hey Mercedes », il permet de contrôler à la voix non seulement les changements multimédias et la navigation, mais aussi les réglages du véhicule tels que le chauffage et la climatisation des sièges, les massages et même les parfums d’ambiance.

Selon Mercedes, cette nouvelle version est encore plus naturelle et plus proche de l’être humain. Quatre « traits de personnalité » — naturel, prédictif, personnel et empathique — ont été développés, combinés à un avatar « star vivante » qui synchronise les interactions vocales avec des animations. Le résultat, selon le constructeur automobile, est un assistant qui peut être calme, excité ou sensible dans sa façon de répondre ou de faire des suggestions.

Une façon plus intelligente de naviguer

Si la voix est la principale méthode d’interaction avec l’assistant virtuel MBUX, Mercedes n’en a pas pour autant oublié les grands écrans qui équipent généralement ses véhicules. L’avatar animé, par exemple, est construit à l’aide du moteur de jeu Unity, avec des graphismes 3D en temps réel comprenant le mouvement, l’intensité, la couleur et la luminosité.

Le système de navigation MBUX Surround, quant à lui, s’appuie sur le système de navigation à réalité augmentée actuellement disponible dans les voitures Mercedes de série. Alors que le système existant peut superposer les virages à venir à une vue en direct de la route sur les écrans de la voiture, ce nouveau système — basé sur le prochain système d’exploitation MB.OS du constructeur — ajoute des graphiques alimentés par Unity qui mettent en évidence ce que la voiture a identifié dans l’environnement.

Par exemple, MBUX Surround Navigation peut distinguer les voitures, les camionnettes, les camions et les cyclistes, et signaler les piétons qui pourraient s’engager sur la route ou d’autres dangers. Un itinéraire plus réaliste que le conducteur devrait emprunter pour atteindre la destination programmée est imbriqué dans cette scène numérique.

La voiture répond

Comme avec le système actuel, l’assistant virtuel MBUX peut être déclenché par la phrase « Hey Mercedes » au lieu d’appuyer sur un bouton. Cependant, il s’exprimera également de lui-même, en tenant compte du contexte actuel du véhicule — comme l’endroit où il se trouve ou le moment de la journée où il est conduit — après avoir appris les destinations fréquentes, les habitudes de conduite et bien d’autres choses encore.

Les conducteurs seront en mesure d’adapter et d’éduquer l’assistant à l’aide d’un hub centralisé, de sorte que les suggestions soient utiles sans pour autant dépasser les limites.

Bien que Mercedes ait mis à jour ses véhicules existants équipés de la version actuelle de MBUX avec de nouvelles fonctionnalités — et qu’elle déploiera des éléments tels que le livre audio Audible Dolby Atmos plus tard en 2024 — cette nouvelle génération de l’assistant virtuel intégré MBUX est basée sur MB.OS. Celui-ci devrait être lancé sur la prochaine plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), qui sera à la base des nouveaux modèles présentés par le Concept CLA Class.

Cette élégante berline EV a été présentée à la fin de l’année 2023 et devrait donner naissance à quatre versions de production dans le courant de l’année.