CES 2024 : Rabbit présente le R1, le nouvel assistant d’IA qui espère remplacer les smartphones

En plus d’être un sujet brûlant, l’IA est apparemment la convention de ces jours-ci. Alors que nous sommes désormais habitués à ChatGPT et même à Siri et Alexa, une nouvelle startup appelée Rabbit propose quelque chose d’entièrement nouveau.

L’une des principales innovations lancées au CES 2024 est le R1 de Rabbit, un appareil portable visant à être plus qu’un smartphone. Il s’agit d’un assistant virtuel alimenté par l’intelligence artificielle (IA) qui inaugure un nouveau type de modèle, le Large Action Model (LAM), développé par Rabbit pour ses appareils.

À première vue, il s’agit d’un concurrent d’Alexa ou de Siri et il peut faire toutes les choses que l’on attend d’eux. Cependant, en y regardant de plus près, le R1 semble gérer ces tâches plus facilement. Tout se fait via une interface unique et le PDG et fondateur de Rabbit, Jesse Lyu, a déclaré que l’écran servait principalement à la vérification.

On ne s’attend pas à ce que les utilisateurs s’en servent — tout se fera de manière conversationnelle.

Qu’est-ce que le Large Action Model et comment fonctionne le R1 ?

Développé par Rabbit, le LAM est au cœur du R1. Plutôt que de s’attaquer à la myriade d’API que ces appareils devraient normalement utiliser pour s’interfacer avec des sites comme Uber et Amazon, Rabbit a enseigné à un modèle d’IA comment utiliser les systèmes comme le ferait un humain. L’entreprise affirme que son modèle « peut déduire et modéliser des actions humaines sur des applications informatiques, effectuer ces actions de manière fiable et rapide, et qu’il est bien adapté à un déploiement dans divers assistants d’IA et systèmes d’exploitation ».

Le LAM a été formé par des humains à l’utilisation d’une variété d’applications, y compris à des détails tels que l’aspect d’une icône de paramètres, l’aspect d’une confirmation de commande et l’utilisation d’une barre de recherche. Selon Lyu, ces principes fondamentaux peuvent être appliqués à n’importe quelle application.

Il existe également un mode de formation, de sorte que si le modèle ne sait pas comment faire quelque chose dont vous avez besoin, vous pouvez lui apprendre. L’exemple donné par Lyu est celui de l’enseignement de la suppression des filigranes dans Photoshop : « Vous pouvez dire : tout d’abord, allez dans un logiciel appelé Photoshop. Ouvrez-le. Prenez vos photos. Faites un lasso sur le filigrane et cliquez sur le filigrane. C’est comme ça qu’on supprime un filigrane ».

Il est juste de dire qu’il y a beaucoup de médiatisation autour du produit sur X, avec un utilisateur allant jusqu’à appeler le R1, « le moment iPhone pour l’ère de l’IA ».

This is it. This is the iPhone moment for the AI Era. Rabbit r1

pic.twitter.com/bmSUshWPJZ —Dogan Ural (@doganuraldesign) January 9, 2024

Quelles sont les caractéristiques du Rabbit R1 ?

Le R1 est un appareil compact de couleur orange vif, doté d’un écran tactile de 2,88 pouces, d’une caméra rotative et d’un bouton sur lequel on appuie pour s’adresser à lui. L’objet physique a été conçu en collaboration avec Teenage Engineering, qui a l’œil pour ce genre de choses. Il est équipé d’un processeur MediaTek cadencé à 2,3 GHz, d’une mémoire de 4 Go et d’un espace de stockage de 128 Go. L’autonomie de la batterie dure « toute la journée » selon Rabbit, bien que cela puisse signifier beaucoup de choses pour beaucoup de gens.

Commercialisé à 199 dollars, si le R1 tient les promesses de Rabbit, il pourrait faire partie de la révolution de l’assistant personnel IA.

Le AI Pin de Humane est également une alternative similaire, sans écran, à un smartphone, qui a un design différent et projette un écran sur votre main. Mais le AI Pin de Humane coûte 699 dollars, soit plus du triple du prix du nouvel assistant d’IA de Rabbit.