CES 2024 : le nouveau tourne-disque Victrola Stream Sapphire, l’élégance rencontre la technologie

Au cours des dernières années, Victrola est revenu sur la scène avec des tourne-disques élégants capables de diffuser sur les enceintes sans fil de Sonos. Maintenant, la société franchit une étape supplémentaire avec le Victrola Stream Sapphire, un tourne-disque capable de diffuser des disques sur à peu près n’importe quoi.

Annoncé lors du CES 2024, le tourne-disque Works with Sonos haut de gamme de Victrola coûte la somme impressionnante de 1 499 dollars et sera disponible au printemps.

Pour le prix supplémentaire, vous obtenez l’intégration de Roon et UPnP. En conséquence, vous pouvez diffuser des disques sur des milliers d’appareils compatibles, allant des enceintes et barres de son Bluetooth non-Sonos aux appareils iOS, Android et Windows comme les smartphones et les ordinateurs portables.

Victrola a également amélioré les performances sonores et la construction du Stream Sapphire. Avec la prise en charge de l’audio FLAC sans perte 24 bits/48 kHz, le tourne-disque devrait offrir un audio de meilleure qualité que ses prédécesseurs. Il est également construit avec des matériaux de meilleure qualité, avec un socle en bois, un moteur sans balais amélioré et une onéreuse cartouche Ortofon Blue 2M.

Le Stream Sapphire n’était pas le seul appareil audio que Victrola a annoncé au CES cette année. La société a également introduit le Victrola Automatic, un tourne-disque à prix plus abordable qui sera disponible pour 199 dollars ce printemps. Ce n’est pas un tourne-disque Works with Sonos, mais il prend en charge le Bluetooth et est doté d’une unique fonction « Repeat » qui vous permet de répéter en continu le côté d’un disque vinyle.

Victrola a également introduit le Victrola Rock Speaker Connect, son premier haut-parleur Bluetooth d’extérieur ressemblant à un rocher. Il peut se connecter à jusqu’à 20 haut-parleurs, se charger par un panneau solaire intégré et USB-C, et est censé durer jusqu’à 22 heures. Le haut-parleur résistant à l’eau sera disponible en trois coloris — sable, pierre et granit — cet hiver pour 99 dollars.