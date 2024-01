CES 2024: Segway révèle sa nouvelle série de tondeuses Navimow i et stations d’alimentation Cube

Segway a déjà une gamme étonnamment robuste de produits pour la maison connectée. Segway a élargi son catalogue au CES 2024, révélant une nouvelle série de tondeuses robotisées (Navimow i Series) et une nouvelle station d’alimentation portable (Segway Cube Series).

La nouvelle série Navimow i apporte quelques améliorations importantes par rapport à la série H existante de Segway. Outre la possibilité de travailler sans fils (qui sont généralement utilisés pour définir les limites du robot), la série i utilise une technologie connue sous le nom d’Exact Fusion Locating System (EFLS).

Segway affirme que cette technologie permettra au robot tondeuse de mieux suivre sa position et de s’assurer qu’il tond votre pelouse au plus près des spécifications.

Outre la technologie de localisation EFLS, la série Navimow i est équipée d’un système de vision intégré qui lui permet d’éviter les obstacles et de mieux déterminer sa position. Cela devrait améliorer ses performances dans les zones fortement arborées, où il serait difficile de surveiller son positionnement.

Comme on peut s’y attendre, la gamme est conforme à la norme IP66 pour l’étanchéité et est capable de gravir des pentes de 30 degrés. Vous pouvez même personnaliser les modèles de coupe grâce à l’application smartphone qui l’accompagne, ainsi que programmer les temps de coupe pour un fonctionnement autonome.

Une nouvelle station d’alimentation portable

Segway a également annoncé le lancement de la station d’alimentation portable Cube Series. Elles sont conçues pour offrir une alimentation fiable lors des déplacements ou à la maison. Trois versions seront disponibles (1 kWh, 2 kWh et 3 kWh), toutes supportant plus de 4 000 cycles et devant durer environ 10 ans en utilisation normale. Si vous avez besoin de quelque chose de plus petit, le Lumina 500 est une station d’alimentation de 600 W avec un affichage réglable de la lumière ambiante et est suffisamment petit pour tenir dans votre coffre avec votre matériel de camping.

Les prix et les dates de lancement de tous les nouveaux produits Segway seront communiqués dans le courant de l’année.