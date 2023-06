Test du Segway Navimow H1500E : un robot tondeuse qui n’a pas besoin de fil conducteur

Nous sommes tous habitués aux aspirateurs robots capables de cartographier intelligemment leur territoire, en évitant les zones que nous définissons automatiquement, mais les robots tondeuses ont toujours été à la traîne, nécessitant l’installation d’un câble périphérique.

Ce n’est pas le cas du Segway Navimow H1500E, qui utilise le GPS et la caméra VisionFence pour travailler sans câble de délimitation, en évitant automatiquement les obstacles au fur et à mesure qu’il avance.

Lorsqu’il est configuré correctement, le robot fonctionne brillamment et il est suffisamment flexible pour que ses cartes puissent être reconfigurées. Il est difficile à configurer pour la première fois et ne dispose pas de certaines des fonctions les plus avancées de la concurrence. De plus, ce modèle est assez cher.

Dans la boîte, on retrouve :

Robot tondeuse Segway Navimow

Alimentation électrique

Câble d’extension

Piquets pour fixer le câble d’extension

Station de recharge et kit d’installation

Kit d’antenne GNSS

Kit d’installation de l’antenne

Carte de bienvenue

Informations importantes

Guide de démarrage rapide

Capteur à ultrasons (pour H3000E)

Lames et boulons de rechange

Segway Navimow H1500E : design et installation

Le Segway Navimow H1500E est vendu comme un robot tondeuse standard, mais le modèle que j’ai testé est équipé du système de caméra VisionFence en option. Ce module se branche sur le dessus de la tondeuse et lui donne une caméra frontale, utilisée pour l’évitement d’objets par l’IA et pour mieux naviguer dans votre jardin. Ce capteur augmente le prix de 270 euros, mais comme il rend le robot plus fiable et plus performant en matière de navigation, c’est de l’argent bien dépensé.

Le modèle que j’ai testé est le deuxième plus grand de la gamme, capable de traiter des pelouses allant jusqu’à 1 500 m². Il existe des modèles pour 500 m² (H500E), 800 m² (H800E) et 3000 m² (H3000E), en fonction de la taille de votre pelouse.

Pour le reste, la tondeuse ressemble à d’autres tondeuses robotisées, avec une configuration à trois lames. Ces dernières sont faciles à remplacer et doivent être changées à intervalles réguliers pour que les performances de coupe restent optimales.

Comme cette tondeuse n’a pas besoin de câble périphérique, l’installation est un peu différente. Le système repose sur son récepteur GNSS (Global Navigation Satellite System), qui est monté sur un poteau et relié à la station d’accueil.

Avec VisionFence, le robot ultime

Ce récepteur doit être placé à 2 m de toute structure élevée (murs, clôtures, abris, etc.), ce qui nécessite un espace libre assez important. Avant de visser la station d’accueil dans le sol, il convient de la placer librement et de s’assurer que la réception est bonne à l’endroit où vous vous trouvez. Il existe un kit de montage mural optionnel pour le capteur, avec un câble d’extension, si vous avez besoin de plus de hauteur.

Segway précise que ce produit n’est pas adapté aux zones où se trouvent de grands arbres avec de grandes couronnes (plus de 5 m), aux zones à forte densité d’arbres, à une grande zone de murs en verre ou en métal, ou lorsque la pelouse comporte une zone longue et étroite avec de hauts murs.

Segway Navimow H1500E : caractéristiques

Lorsque la tondeuse est en place et sur la station d’accueil, et que le récepteur GNSS affiche une lumière verte, le système est prêt à fonctionner. Comme il n’y a pas de câble périphérique, le robot doit apprendre sa carte, ce qui implique d’utiliser l’application pour conduire le robot autour du périmètre.

La boîte contient une règle autocollante que j’ai dû coller à l’avant de la tondeuse à gazon. L’idée est d’éloigner cette règle de la limite du jardin.

J’ai rencontré quelques problèmes pour faire fonctionner la cartographie. Tout d’abord, le robot a commencé à dessiner un motif étrange, je l’ai donc replacé sur la station d’accueil et j’ai recommencé le processus, ce qui a fonctionné. Au fur et à mesure que la tondeuse à gazon se déplaçait dans mon jardin, elle dessinait la boîte de délimitation à l’écran, complétant la carte lorsque je ramenais la tondeuse à gazon à son point de départ.

Si vous avez un jardin carré, c’est tout ce que vous avez à faire. Si vous souhaitez définir des zones de non-tonte, par exemple autour d’un étang ou d’un parterre de fleurs au milieu de la pelouse, ces zones doivent être ajoutées en conduisant le Segway Navimow H1500E jusqu’à l’emplacement, puis en l’utilisant pour contourner l’obstacle, en ajoutant le cadre de délimitation autour de la zone.

Ce qui est intéressant dans ce système, c’est que le robot peut modifier ou refaire sa carte. Ainsi, si vous décidez d’arracher un parterre de fleurs (ou d’en ajouter un), il vous suffit de refaire la carte et vous n’avez pas à vous soucier d’installer un nouveau câble.

Après une configuration, Go !

À ce stade, la tondeuse à gazon est prête à commencer à tondre. Dans sa version la plus simple, la tondeuse peut simplement être démarrée à partir de l’application, où elle adoptera une approche aléatoire pour tondre, afin de ne pas laisser de traces de roues en parcourant le même chemin à chaque fois. Comme le robot connaît la taille de la zone à tondre, il s’arrête lorsqu’il l’a entièrement couverte.

Les horaires sont intégrés, ce qui permet de programmer le robot pour qu’il se mette en marche à des heures précises. Il est préférable d’éviter la nuit pour éviter que le Segway Navimow H1500E n’écrase des escargots et des insectes. Il est conseillé de passer tous les deux jours pour garder l’herbe courte et s’assurer que seuls les petits déchets de coupe retombent sur le sol pour y être broyés.

Il est également possible de régler la hauteur de coupe entre 60 et 30 mm, ce qui couvre la plupart des utilisations, même si elle n’a pas la faible hauteur de coupe de 20 mm de l’Automower 405X de Husqvarna. La Segway Navimow H1500E ne dispose pas non plus d’une fonction automatique de réduction de la hauteur de coupe, qui s’abaisse progressivement pour améliorer la qualité de l’herbe. C’est quelque chose que vous devrez gérer vous-même.

Le capteur de pluie mérite d’être activé

Lorsque le Segway Navimow H1500E détecte de la pluie, il ne sort pas pour tondre, même si un programme a été établi. C’est un moyen pratique de protéger l’herbe et ce système fonctionne mieux que les tondeuses qui se contentent d’utiliser les prévisions météorologiques pour déterminer si elles doivent tondre ou non.

Il est intéressant de désactiver les options d’effets sonores. Lorsqu’elles sont activées, la tondeuse parle et dit des choses comme « Connecté » lorsque votre smartphone se connecte, mais elle émet également des effets sonores bizarres lorsqu’elle se déplace, ce qui est irritant. J’ai préféré l’option silencieuse.

Le Segway Navimow H1500E est livré avec un an de données 4G gratuites. Elle est utilisée pour la commande à distance et pour localiser le robot grâce à son système antivol. Après la première année, les données 4G coûtent 29,99 euros par an.

Vous n’avez pas envie de payer pour cela ? La H1500E peut être connectée à un réseau Wi-Fi, à condition que vous disposiez d’une bonne couverture dans votre jardin. Cela désactive le système antivol, donc j’accepterais de payer les frais annuels pour les données et de les payer tout simplement.

Segway Navimow H1500E : performances

La Segway Navimow H1500E utilise un système de localisation Exact Fusion (EFLS). En effet, les signaux GPS reçus par la tondeuse et la station de base sont comparés et un algorithme corrige les erreurs, permettant à la tondeuse de détecter sa position avec un haut degré de précision.

Avec un jardin ouvert et plat, la Segway Navimow H1500E est idéale pour tondre mon gazon. J’ai constaté qu’à chaque fois qu’elle est sortie, elle n’a jamais heurté mes plates-bandes ni coupé une zone qu’elle n’aurait pas dû toucher. Cependant, j’ai constaté que la position du robot pouvait varier légèrement d’une sortie à l’autre : lors d’une sortie, la Segway Navimow H1500E n’a pas attrapé tout ce qui se trouvait sur mon chemin ; lors de la sortie suivante, elle s’est décalée d’un ou deux centimètres et a coupé une partie de la pelouse plus près de la limite fixée.

Ce genre de problème ne fait pas une grande différence au cours d’une semaine normale. En passant la tondeuse tous les deux jours, j’ai rapidement obtenu une coupe régulière. L’herbe coupée tombant dans le sol, mon gazon est rapidement devenu luxuriant et dense, revenant à son meilleur niveau après les conditions de sécheresse de l’été dernier.

Bien que la Navimow soit mieux adaptée à l’herbe courte, elle peut aussi s’adapter à une zone plus dense. Après une semaine de vacances, j’ai fait fonctionner la tondeuse à mon retour. Bien que les brins d’herbe soient plus visibles, le robot n’a pas eu de mal.

La navigation est généralement très bonne

Grâce au capteur VisionSense, le robot a réussi à s’approcher d’obstacles, tels qu’une table de jardin, et à les contourner sans les heurter. C’est un progrès par rapport aux autres tondeuses à gazon, qui ne reculent que lorsqu’elles rencontrent un obstacle.

Comme les autres robots tondeuses, le Segway Navimow H1500E est très silencieux. En fonctionnement, on l’entend à peine, avec juste un bourdonnement occasionnel lorsqu’elle coupe l’herbe.

Segway Navimow H1500E : verdict

Le Segway Navimow est un robot tondeuse génial. Il est silencieux. Il fait bien son travail. Vous n’avez pas à vous préoccuper des câbles de délimitation. Mais le prix est élevé.

L’abandon du câble périphérique permet à la Segway Navimow H1500E de se démarquer de la concurrence. Au mieux, ce robot tondeuse est facile à utiliser et ses cartes peuvent être réglées avec un peu moins d’efforts qu’un robot traditionnel. C’est aussi une tondeuse de qualité, qui maintient ma pelouse dans le meilleur état possible.

Cependant, il y a quelques restrictions selon l’endroit où vous vivez, il y a des limites : il a besoin de beaucoup d’espace autour de lui et d’un jardin plat et ouvert pour que sa navigation basée sur le GPS fonctionne au mieux. Si vous avez un jardin plus complexe, de grands arbres ou des murs, le Segway Navimow H1500E ne fonctionnera peut-être pas aussi bien pour vous que pour moi, et un robot tondeuse traditionnel sera peut-être un meilleur choix.

Si vous disposez d’une série de pelouses larges et plates, ouvertes sur le ciel, avec des couloirs plats entre les pelouses et des bordures basses à l’avant, vous allez adorer le Navimow. Vous pouvez programmer la tondeuse depuis l’application et oublier vos pelouses de mai à octobre. C’est un excellent moyen de garder votre pelouse propre et sans mauvaises herbes.