CES 2024: Lenovo présente sa nouvelle gamme d’appareils, incluant les Yoga Pro 9i et Legion 9i

Lenovo a dévoilé plusieurs nouveaux appareils au CES 2024, notamment les nouveaux Yoga Pro 9i, Yoga 9i, Yoga Pro 7i, et de nombreux autres appareils lors de l’événement.

La société a également présenté plusieurs appareils 2-en-1, dont beaucoup sont équipés des nouveaux processeurs Intel Core Ultra, avec des graphismes allant jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 4070. Parallèlement à la toute nouvelle gamme Yoga, Lenovo a dévoilé les tout nouveaux ordinateurs Legion Gaming, ainsi que plusieurs ordinateurs portables ThinkBook.

Yoga Pro 9i et Yoga 9i 2-en-1

Le nouveau Yoga 9i est équipé d’un écran Mini LED 3.2K de 16 pouces, tandis que le Yoga 9i 2-en-1 est doté d’un écran PureSight OLED 2.8K de 14 pouces, ou d’un écran OLED 4K en option. Les deux appareils sont conformes aux normes militaires MIL-STD-810H en matière de durabilité et sont équipés des nouveaux processeurs Intel Core Ultra.

Les appareils sont dotés de la suite Lenovo Premium, une collection d’outils de productivité qui aident les utilisateurs à en faire plus, y compris des microphones antibruit de qualité studio.

Les haut-parleurs Dolby Atmos aident également les utilisateurs à profiter des films et de leurs émissions de télévision préférées, et la caméra infrarouge de 5 mégapixels aide les utilisateurs à rester centrés pendant les appels vidéo. Le modèle 16 pouces peut embarquer jusqu’à un GPU NVIDIA RTX 4070 et six haut-parleurs.

Le Yoga Pro 9i et le Yoga 9i 2-en-1 devraient être disponibles respectivement à partir de mars et avril 2024. Le Yoga Pro 9i sera vendu à partir de 1 499 euros, tandis que le Yoga 9i 2-en-1 sera vendu à partir de 1 399 euros.

Yoga Pro 7i et Yoga Pro 7

Les nouveaux Lenovo Yoga Pro 7i et Yoga Pro 7 sont des machines idéales pour ceux qui sont toujours en déplacement et qui recherchent un appareil pour créer du contenu et éditer des fichiers volumineux. Ces nouveaux ordinateurs portables ont été conçus pour les créateurs et sont équipés au choix de processeurs Intel Core Ultra ou AMD Ryzen 7 8845HS, avec des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4050. Les appareils sont également configurables avec des écrans PureSight Pro LCD ou OLED 3K.

Le Yoga Pro 7i (14″, 9) sera vendu au prix de 999 euros à partir de janvier. Le Yoga Pro 7 (14″, 9) devrait être disponible à partir de février 2024 à partir de 899 euros.

Yoga Slim 7i

Le Lenovo Slim 7i est un ordinateur portable fin, léger et portable. L’édition Intel Evo est équipée d’un processeur Intel Core Ultra et d’un écran OLED WUXGA (1 920 x 1 200 pixels). Il est doté d’une carte graphique Intel Arc, d’une mémoire LPDDR5X pouvant atteindre 32 Go et d’un disque SSD M.2 PCIe Gen 4 de 1 To. Le Slim 7i pèse moins de 1,5 kg et dispose d’une charnière à 180 degrés et d’une caméra web FHD. Il dispose du Bluetooth 5.3, de deux ports USB Type-C et d’un port HDMI 2.1 sur le côté gauche. Le côté droit embarque un port USB Type-A 3.2, et une prise combo audio de 3,5 mm.

Le Lenovo Slim 7i (14″, 9) devrait être disponible à partir d’avril 2024.

Yoga Book 9i

Le Yoga Book 9i est un ordinateur portable de 13 pouces qui utilise le premier double écran OLED au monde. L’appareil est équipé de processeurs Intel Core Ultra et d’un écran PureSight OLED 2,8K. Il est entièrement pliable et permet aux utilisateurs d’attaquer les claviers sans fil par voie magnétique. L’ordinateur portable peut être utilisé dans n’importe quelle orientation, soit comme un ordinateur portable conventionnel, soit comme un livre.

L’appareil est équipé d’une carte graphique Intel Iris Xe, d’une mémoire LPDDR5X de 32 Go et d’un disque dur PCIe de 1 To. Il est équipé d’une batterie de 80Whr, d’une charnière à 360 degrés et d’une caméra web de 5 mégapixels avec un volet de protection de la vie privée.

Il est disponible en Tidal Teal, et devrait être disponible à partir de mars 2024 à partir de 2 199 euros.

Yoga 7i 2-en-1 (16 pouces et 14 pouces)

Le Lenovo Yoga 7i 2-en-1 est disponible en deux tailles, un modèle de 16 pouces avec un écran LCD 1 920 x 1 200 et 60 Hz, et un modèle de 14 pouces configurable avec un écran OLED PureSight 2,8 K 2 880 x 1 800, 120 Hz, 16:10. Les deux appareils sont équipés des nouveaux processeurs Intel Core Ultra, d’une carte graphique Intel Iris Xe, d’une mémoire LPDDR5X allant jusqu’à 16 Go et d’un espace de stockage de 1 To.

Les deux appareils sont dotés d’une charnière à 360 degrés, d’une batterie de 71 Wh, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et de haut-parleurs Dolby Atmos de 2 x 2 W. Le Yoga 7i 2-en-1 (16″, 9) et les modèles de 14 pouces devraient être disponibles à partir d’avril 2024 respectivement à partir de 799 euros et 899 euros.

Lenovo IdeaPad 5i et série IdeaPad 5

Outre les nouveaux appareils Yoga, Lenovo a également dévoilé plusieurs ordinateurs portables IdeaPad 5i 2-en-1 en 16 et 14 pouces, ainsi que le IdeaPad 5 2-en-1 en 16 et 14 pouces. Les nouveaux appareils sont dotés de nombreuses améliorations des performances et de nouvelles fonctionnalités, telles que le nouveau moteur Lenovo AI Engine, Smart Power et la fonction Lenovo Smart Wireless qui minimise le décalage en renforçant la connexion et la puissance du Wi-Fi. Les appareils peuvent être configurés avec des processeurs AMD Ryzen 7 8845HS dans tous les modèles AMD.

Le IdeaPad 5i 2-en-1 (16″, 9), le IdeaPad 5i 2-en-1 (14″, 9), le IdeaPad 5 2-en-1 (16″, 9) et le IdeaPad 5 2-en-1 (14″, 9) devraient être disponibles en avril 2024 respectivement au prix de 799 euros, 599 euros, 749 euros et 549 euros.

IdeaPad Slim 5i

Par ailleurs, le nouveau Lenovo IdeaPad Slim 5i est un nouvel appareil de 15,3 pouces doté d’un format d’affichage 16:10 unique, qui permet de créer facilement et sans effort en déplacement. L’écran WUXGA dispose d’une gamme de couleurs sRGB à 100 % et offre un facteur de forme mince. Il abrite deux ports USB Type-C, et est livré avec une batterie de 76Whr, et il est testé selon les normes MIL-STD-810H.

L’ordinateur portable est proposé en couleurs Purple et Cloud Grey, et il ne pèse que 1,79 kg. Le IdeaPad Slim 5i ne sera disponible en février 2024 au prix de 699 euros.