MWC 2024 : Lenovo réinvente la mobilité avec son moniteur tactile ThinkVision

Lenovo a dévoilé lors du Mobile World Congress une série de nouveautés, parmi lesquelles le moniteur mobile Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 avec écran tactile se distingue.

Ce moniteur portable de 14 pouces offre un format d’image de 16:10 et se connecte via USB-C, permettant ainsi d’élargir facilement l’espace d’écran disponible sur n’importe quel ordinateur. Il se caractérise par sa légèreté, pesant seulement 0,7 kg, et sa capacité à s’incliner de -5° à 90°.

L’écran IPS affiche une résolution de 2 240 x 1 440 pixels, une luminosité de 300 cd/m², un rapport de contraste de 1500:1, et prend en charge 100 % de l’espace colorimétrique sRGB, en plus d’être entièrement tactile.

Sa fonctionnalité la plus remarquable réside dans l’utilisation d’un unique câble Type-C pour l’alimentation, la vidéo, et le transfert de données. Ce système permet de connecter le moniteur à un ordinateur portable compatible, utilisant ainsi un seul port USB-C pour alimenter le moniteur et transférer le signal vidéo. Si l’ordinateur peut se charger via USB-C, il est même possible de brancher le moniteur directement à une prise murale pour alimenter à la fois le moniteur et l’ordinateur, bien que cela puisse nécessiter un adaptateur AC vendu séparément selon les spécifications de l’ordinateur.

Le moniteur est également compatible avec les smartphones et tablettes dotés d’une sortie vidéo USB, ce qui théoriquement permet son utilisation comme écran pour Samsung DeX avec de nombreux appareils Galaxy. Cependant, la principale contrainte reste la compatibilité avec la sortie vidéo USB du dispositif utilisé ; les appareils disposant uniquement de ports HDMI ou DVI pourraient ne pas être compatibles sans les adaptateurs adéquats.

Le ThinkVision M14t Gen 2 sera disponible en boutique à partir de juillet 2024, avec un prix de départ prévu de 399 dollars. Ce tarif est relativement élevé, ce qui pourrait amener certains utilisateurs à envisager les modèles précédents non tactiles s’ils n’ont pas spécifiquement besoin de la fonctionnalité tactile.