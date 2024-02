MWC 2024 : Deuxième journée, Lenovo, Humane Ai, et plus éblouissent

Après une première journée palpitante au Mobile World Congress 2024, nous sommes de retour à Barcelone pour le deuxième jour de ce rendez-vous annuel incontournable du mobile.

Le deuxième jour du Mobile World Congress est traditionnellement une journée captivante. Les grandes entreprises ayant annoncé leurs nouveautés majeures le premier jour, le terrain est libre pour les petites entreprises plus agiles et innovantes de présenter leurs nouveaux produits. Cette année encore, la tradition s’est confirmée.

Après que des géants comme Samsung et Dell aient fait sensation lundi, des entreprises plus modestes telles que la société de wearables Humane Ai et le fabricant de casques ZapBox ont eu leur moment de gloire mardi. Avec la promesse de Lenovo d’améliorer le droit à la réparation des utilisateurs, ainsi que plusieurs nouveaux smartphones de TCL, la deuxième journée du Mobile World Congress s’est avérée particulièrement excitante.

Voici donc un aperçu des annonces les plus importantes du salon.

Droit à la réparation selon Lenovo

Lors de cette deuxième journée, le fabricant d’ordinateurs Lenovo a annoncé son partenariat avec la société de réparation d’appareils iFixit pour faciliter la réparation de ses ordinateurs portables.

Lenovo a repensé sa nouvelle gamme de ThinkPad pour simplifier l’accès et la réparation des composants essentiels tels que les batteries, les modules Wi-Fi et la RAM. L’entreprise a également remplacé les vis hexagonales par des vis plus conviviales et a intégré des QR codes pour faciliter l’apprentissage du remplacement des composants.

Une alternative à l’Apple Vision Pro ?

Pour ceux qui ne souhaitent pas dépenser des milliers de dollars pour un Apple Vision Pro, ZapBox propose une solution abordable. Ce fabricant a présenté mardi son casque ZapBox, qui permet de plonger dans un environnement de réalité virtuelle complet pour seulement 100 dollars. Le casque ajustable permet d’utiliser son iPhone pour la VR, accompagné de deux contrôleurs Bluetooth.

TCL n’a pas chômé

Le fabricant chinois de smartphones TCL a dévoilé cinq nouveaux téléphones abordables pour le marché américain avec sa série 50. Le TCL 50 XL 5G sera le premier à être lancé, offrant un écran de 6,8 pouces et 6 Go de RAM pour seulement 159 dollars.

Le Humane Ai Pin débarque

Le Humane Ai Pin, doté d’intelligence artificielle, fait enfin ses débuts publics. Ce dispositif se fixe aux vêtements et offre des fonctionnalités interactives grâce à sa caméra intégrée et son logiciel IA, bien que son prix de 700 dollars ait suscité des critiques.

Tout sur le rSIM

Une nouvelle technologie appelée rSIM a été présentée, promettant de réduire le temps hors réseau des utilisateurs mobiles. Ce système vérifie la connexion réseau chaque minute, promettant une bascule rapide vers un réseau de secours en cas de besoin.

Soyez vigilants avec votre sécurité

Enfin, l’entreprise de sécurité Kaspersky a révélé une augmentation de 50 % des attaques contre les appareils mobiles, soulignant l’importance croissante de la sécurité dans l’écosystème mobile.

Voiture volante d’Alef

Imaginer échapper aux embouteillages en s’envolant littéralement. Alef présente un modèle réduit de sa voiture volante, promettant une mobilité aérienne avec un véhicule entièrement électrique équipé de propulseurs. Bien qu’il n’existe pas encore de prototype à taille réelle, les précommandes sont ouvertes, alimentant les rêves des optimistes en matière de transport futuriste.

Puce IA dédiée de Dell

Dell innove avec une unité de traitement neuronal (NPU) dans sa nouvelle série de portables Latitude, optimisant les performances des applications IA. Cette innovation promet d’améliorer l’efficacité et l’expérience utilisateur, préfigurant une ère où les puces dédiées à l’IA deviendront courantes dans les dispositifs informatiques.

Le Nothing Phone (2a)

Enfin, le Nothing Phone (2a) a été dévoilé, suscitant curiosité et anticipation. Bien que les détails complets ne seront révélés que le mois prochain, l’apparence et le design du téléphone ont été présentés, promettant une esthétique unique et audacieuse.

Ces annonces soulignent l’évolution rapide du secteur des technologies mobiles, illustrant l’importance de l’innovation et de la sécurité dans notre monde connecté.