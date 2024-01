CES 2024 : Sennheiser lance les écouteurs Momentum Sport avec capteurs de fréquence cardiaque

Les derniers écouteurs sans fil de Sennheiser ne sont pas seulement conçus pour résister aux rigueurs physiques d’une séance d’entraînement intense, ils sont également conçus pour vous aider à la suivre et à l’optimiser.

Les Momentum Sport sont les premiers écouteurs sans fil de la société à intégrer des capteurs de fréquence cardiaque et de température corporelle, et ils sont compatibles avec certaines des applications de fitness les plus populaires, notamment Apple Santé, Garmin Connect, Strava, Peleton et Polar.

Sennheiser a présenté les Momentum Sport au CES 2024 et annonce qu’ils seront disponibles le 9 avril au prix de 299,90 euros en trois coloris différents : Polar Black, Burned Olive et Metallic Graphite.

Le Momentum Sport peut être couplé directement avec d’autres appareils de fitness comme l’Apple Watch, la Garmin Watch et la montre multisport Polar Vantage V3, ce qui peut sembler excessif en matière de capteurs de fitness. Cependant, Sennheiser estime que l’oreille est un meilleur emplacement sur le corps que le poignet pour des mesures précises.

« L’oreille interne est un endroit optimal, sombre, avec un faible degré de pollution lumineuse », affirme la société dans son communiqué de presse, « et c’est l’une des zones les plus stables du corps pendant l’activité physique ». Elle poursuit en suggérant que cela permet aux écouteurs de fournir des données biométriques cohérentes, même au plus fort d’une séance d’entraînement. Les températures corporelles peuvent être mesurées avec une précision annoncée de +/— 0,3 °C, et les fréquences cardiaques peuvent être suivies avec une détection promise de battements par minute (bpm) allant de 30 bpm à 220 bpm.

Les utilisateurs de Polar Flow bénéficient d’un avantage supplémentaire, car l’application peut recueillir ces statistiques en temps réel et les intégrer dans son retour d’entraînement audio.

Parfait pour les sportifs

Les écouteurs sont conformes à la norme IP55 pour la poussière et la sueur, tandis que l’étui de chargement offre une protection IP54. L’autonomie de la batterie est annoncée à 6 heures par charge, avec un total de 24 heures si l’on inclut l’étui. 10 minutes de charge rapide par USB permettent d’obtenir jusqu’à 45 minutes de lecture.

Astucieusement, les Momentum Sport intègrent également des accéléromètres à trois axes, qui fonctionnent en parallèle avec les commandes tactiles des écouteurs — si vous portez des gants, les commandes reconnaîtront toujours les gestes de tapotement grâce à la détection des mouvements.

Les Momentum Sport sont dotés d’un système d’aération qui permet à l’air de circuler. Cela devrait permettre de réduire l’effet d’occlusion (la sensation d’avoir les oreilles bouchées), mais aussi de diminuer le bruit des pas et de la respiration, qui peut être gênant. Selon Sennheiser, cette même architecture ventilée contribue également à l’efficacité du mode transparence, vous permettant d’entendre davantage votre environnement lorsque vous n’utilisez pas le mode adaptatif de réduction active du bruit.

En ce qui concerne la qualité du son, les Sport utilisent un nouveau transducteur de 10 mm et sont compatibles avec aptX Adaptive pour un son numérique de meilleure qualité.

Sennheiser a également présenté ses écouteurs Momentum True Wireless 4 et son casque antibruit sans fil Accentum Plus lors du grand salon de l’électronique de Las Vegas.