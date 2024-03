Lenovo Legion Tab débarque : une puissance de jeu mobile à portée de main

La Lenovo Legion Tab est une tablette Android dotée d’un écran de 8,8 pouces de 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, de 12 Go de RAM LPDDR5x et de 256 Go d’espace de stockage.

Destinée aux joueurs mobiles, la tablette sera disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Asie à partir de ce mois-ci, à un prix commençant à 599 euros.

Mais, il ne s’agit pas vraiment d’une nouvelle tablette, puisque la Legion Tab est identique à la Legion Y700, disponible en Chine depuis l’été dernier. Néanmoins, il est agréable de voir cette tablette bénéficier d’une sortie plus large.

En plus des caractéristiques énumérées ci-dessus, la Legion Tab dispose d’un lecteur de cartes microSD avec prise en charge des cartes jusqu’à 1 To, d’une batterie de 6 550 mAh et d’un port USB 3,1 Gen 2 Type-C avec un support de la charge rapide de 45 W et du mode DisplayPort 1,4 Alt pour la sortie vers un écran externe, plus un second port USB 2.0 Type-C pour la charge ou l’audio.

La Legion Tab prend en charge la connectivité sans fil Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 et dispose d’une caméra principale de 13 mégapixels, d’une caméra macro de 2 mégapixels, d’une caméra frontale de 8 mégapixels et de haut-parleurs stéréo avec prise en charge de l’audio Dolby Atmos.

Parfait pour le gaming

Bien que cette tablette de jeu ne soit pas équipée des éléments que l’on trouve souvent sur les smartphones ou les ordinateurs portables de jeu, comme les effets lumineux RVB ou un ventilateur pour le refroidissement actif, Lenovo note qu’elle dispose d’une « chambre à vapeur surdimensionnée » et du système ColdFront de Lenovo qui vous permet de basculer entre les modes économie d’énergie, équilibré ou « Beast Mode » en fonction de la priorité que vous souhaitez donner aux performances ou à la durée de vie de la batterie.

La tablette mesure 209 x 129 x 8 mm et pèse 350 grammes.

Une chose qui semble différencier la version mondiale de cette tablette du modèle chinois est que les clients en Chine peuvent payer un supplément pour un modèle avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, mais si Lenovo offre cette option pour les clients en dehors de la Chine, ce n’est pas mentionné dans le communiqué de presse.