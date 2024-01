CES 2024 : Samsung étend SmartThings pour une expérience télévisuelle plus intuitive

Samsung a annoncé qu’elle étendait l’écosystème SmartThings pour les appareils de l’internet des objets (IoT) dans votre maison. Lors d’un événement presse au CES 2024 — le grand salon de la technologie qui se tient à Las Vegas cette semaine — Samsung SmartThings a dévoilé une expérience télévisuelle plus immersive, permettant d’améliorer la commodité sans interrompre le visionnage du contenu.

Le salon est au centre de nombreux foyers où les familles se réunissent, et les dernières améliorations de SmartThings créent une expérience de salon plus connectée, permettant aux utilisateurs de surveiller et de gérer sans effort tous leurs appareils intelligents à partir de leur téléviseur.

Avec le téléviseur fonctionnant comme un hub SmartThings, votre téléviseur se transforme en un centre de contrôle transparent pour tous vos appareils connectés. Votre téléviseur peut désormais détecter sans effort votre smartphone, le transformant en une télécommande instantanée, éliminant ainsi le problème de la recherche de plusieurs contrôleurs.

Le SmartThings TV Quick Panel est une interface non intrusive permettant d’accéder rapidement aux fonctions principales via une télécommande, comblant ainsi le fossé entre les fonctions des téléviseurs Samsung et la connectivité complète, sans compromettre la visualisation du contenu. Le TV Quick Panel permet aux utilisateurs de gérer les appareils, de visualiser les caméras et même de faire sonner leur téléphone pour le localiser dans la maison.

Les utilisateurs pourront superviser l’ensemble de leur maison connectée sans détourner leur attention de leur écran. Par exemple, lorsque vous vous approchez de votre téléviseur, celui-ci s’allume intuitivement, présentant non seulement les divertissements de votre maison, mais aussi des informations essentielles sur vos appareils et dispositifs. Depuis votre téléviseur, vous pouvez voir les images de la caméra de votre maison, la température et le temps restant dans votre cycle de lavage, le tout d’un seul coup d’œil.

De nouvelles expériences de divertissement

Désormais, les utilisateurs peuvent entrer dans leur salon et faire l’expérience d’une connectivité transparente grâce à l’écran avant-gardiste Now+, qui se synchronise automatiquement avec les téléviseurs pour guider les utilisateurs sans effort dans le passage des sources musicales de leurs écouteurs Buds au téléviseur, à l’enceinte ou à la barre de son.

De plus, Now+ offre un résumé complet de la maison, y compris des informations sur les caméras de sécurité et la consommation d’énergie.

Avec TV Hue Sync, les utilisateurs peuvent créer une expérience visuelle immersive à travers le téléviseur en synchronisant le contenu TV et l’éclairage ambiant — donnant ainsi vie aux films, aux séries TV et aux jeux. Imaginez-vous en train de regarder un thriller où la pièce prend vie avec des couleurs vives correspondant à l’animation à l’écran, ou en train de vous détendre à la fin de votre journée dans un espace rempli de teintes apaisantes.

Numérisation du QR code

Vous pouvez désormais partager vos appareils de maison connectée et vos habitudes avec votre famille, vos amis et vos invités grâce à un simple scan d’un QR code, et adapter leur expérience en fonction de leurs préférences.

La dépendance à l’égard des appareils connectés s’accroît, tout comme le besoin d’une intégration transparente et d’un contrôle sans effort. SmartThings a dévoilé SmartThings Together, une nouvelle façon de partager facilement votre vie intelligente grâce à la personnalisation de QR code.

L’introduction de QR codes comme moyen de partager facilement l’accès aux appareils au sein de l’écosystème SmartThings marque une étape importante dans l’automatisation des tâches quotidiennes. Le contrôle de la maison par le biais de QR codes offre un nouveau niveau de flexibilité, permettant à chaque membre d’un foyer et à ses invités de contrôler des appareils spécifiques et de créer leurs propres routines.

Les QR codes facilitent l’ajout de nouveaux membres de la famille ou de soignants à l’interface de votre maison, ce qui leur permettra de contrôler commodément les appareils de la maison connectée pendant une durée prédéfinie. Ainsi, vos invités peuvent déverrouiller la porte, régler le thermostat et se mettre à l’aise. Dans de nombreux foyers, une personne est l’aficionado de la technologie de la « maison connectée » et le reste de la famille doit travailler avec ses connaissances et son expertise. Désormais, grâce à SmartThings Together, tous les utilisateurs peuvent gérer la maison connectée en fonction de leurs besoins et préférences individuels.

Vue cartographique

SmartThings dévoile sa très attendue fonction Map View, conçue pour rationaliser la gestion de la maison en intégrant des plans d’étage réels dans son interface. Cette innovation, première du genre, élève le contrôle de la maison connectée en représentant visuellement les appareils dans l’agencement d’une maison, ce qui permet une gestion plus facile et plus pratique de la maison connectée.

Map View simplifie la gestion des appareils dans la maison connectée. Il permet aux utilisateurs de voir l’ensemble de leur maison en un coup d’œil, ainsi que tous les appareils qu’elle contient, là où ils se trouvent dans le monde réel, que ce soit par le biais d’un appareil mobile ou domestique.

Les utilisateurs peuvent choisir d’activer la fonction Map View sur leur téléviseur ou leur smartphone, ce qui leur permet d’accéder immédiatement à des informations importantes sur l’état de la maison. Cela comprend la surveillance en temps réel des caméras, de la température, du temps de lessive restant et d’autres données essentielles. Elle fournit également des données sur l’utilisation de l’énergie afin que les utilisateurs puissent gérer leur consommation d’énergie à partir d’une vue d’ensemble.

Auparavant, la gestion des appareils nécessitait de naviguer et de faire défiler l’écran pour trouver chaque appareil. Désormais, les utilisateurs peuvent facilement générer une carte en 3D peuplée de tous leurs appareils, reflétant leur position réelle dans la maison. Les utilisateurs peuvent également personnaliser la carte en y ajoutant des meubles, ce qui permet de surveiller et de contrôler facilement les appareils directement à partir de l’interface de la carte.

De plus, les utilisateurs peuvent créer de nouveaux personnages IA dans la vue cartographique. Ces personnages peuvent imiter les membres de la famille et même les animaux de la maison, et constituent un moyen intuitif et amusant de contrôler votre habitat intelligent.

Map View est clairement l’annonce la plus convaincante de SmartThings au CES 2024, bien que l’équipe ait eu quelques autres fonctionnalités à révéler.