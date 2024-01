Galaxy S24 : l’intelligence artificielle transformera le zoom téléobjectif

Depuis plusieurs années, Samsung différencie ses smartphones haut de gamme du reste de la gamme Android en les équipant d’un zoom étonnamment long. La tendance a commencé avec le Galaxy S20 Ultra, qui offrait une capacité de zoom de 100x avec un téléobjectif de 48 MP, et le Galaxy S23 Ultra de l’année dernière a poursuivi cette tendance.

Aujourd’hui, avec la sortie prochaine de la gamme Galaxy S24, Samsung annonce quelque chose de nouveau, qu’elle appelle Zoom with Galaxy AI. Si les rumeurs et les fuites concernant le Galaxy S24 sont fondées, le Galaxy S24 Ultra sera équipé d’un téléobjectif de 50 mégapixels afin d’obtenir cette légendaire capacité de zoom. Mais si le matériel semble extrêmement performant, Samsung ajoute encore plus de fonctionnalités à son logiciel cette fois-ci.

Dans les vidéos et les images promotionnelles de l’événement Galaxy Unpacked du 17 janvier, au cours duquel la gamme S24 devrait être annoncée, Samsung a présenté Zoom with Galaxy AI sur une page de précommande des nouveaux smartphones. Une photo montre une montgolfière sur laquelle on fait un zoom avant, la nacelle de la montgolfière étant améliorée pour montrer clairement les personnes assises à l’intérieur.

Dans le même temps, deux vidéos montrent une femme dans une foire qui agrandit de petits objets — respectivement un cornet de glace et un ours en peluche — pour leur donner des proportions gigantesques. Sur la base de ces teasers et de ce que nous savons déjà des spécifications matérielles du S24, il semble que Zoom with Galaxy AI tirera parti des nouvelles capacités d’IA générative activées par le nouveau chipset du smartphone pour améliorer les images prises en mode téléobjectif.

Tout cela implique que le Galaxy S24 Ultra pourrait utiliser son « Galaxy AI » pour améliorer ses capacités de zoom téléobjectif, à l’instar de la fonction Super Res Zoom des téléphones Google Pixel.

Zoom with Galaxy AI: des modèles génératifs pour améliorer les photos prises au téléobjectif

Bien que nous ne sachions pas exactement ce que Zoom with Galaxy AI fera sur la nouvelle gamme de smartphones Galaxy S24 de Samsung, il est sûr que ces nouvelles fonctions de photographie tourneront autour d’une sorte d’amélioration de l’image alimentée par les cœurs d’IA embarqués du smartphone. La gamme S24 sera alimentée par le processeur Snapdragon 8 Gen 3, et Qualcomm a fortement mis l’accent sur ses capacités d’IA générative lors de l’annonce de ce SoC. Nous avons déjà vu Samsung présenter de nouvelles fonctionnalités telles que Zoom Anyplace qui s’appuient sur ces capacités d’IA étendues.

Les vidéos de présentation publiées par Samsung peuvent donner une idée de ce que Zoom with Galaxy AI est capable de faire. L’une des nouvelles fonctionnalités sera probablement la possibilité d’améliorer les objets photographiés à distance en mode téléobjectif en utilisant l’IA générative pour extrapoler une image de haute qualité à partir de l’image originale, moins détaillée. Essentiellement, cela fonctionnerait de la même manière que les outils d’amélioration d’image IA déjà disponibles pour le public, mais directement intégrés dans le pipeline d’image du smartphone ou ajoutés à la suite d’édition de photos native de Samsung.

Une autre possibilité est que Zoom with Galaxy AI soit spécifique à un objet, améliorant les détails sélectionnés par l’utilisateur dans les images. Par exemple, la sélection d’un ours en peluche sur une photo présentant un tableau de prix de carnaval peut générer une image plus grande de cet objet. Une telle fonction ne serait pas nécessairement limitée aux photos prises au téléobjectif. Elle serait également en concurrence avec les fonctions d’IA d’autres fabricants, comme la fonction Meilleure prise du Google Pixel 8.

L’IA pour tous ?

On ne sait pas encore quels modèles bénéficieront de cette technologie Galaxy AI, ni si elle sera présente sur tous les modèles Galaxy S24 de Samsung ou si elle sera réservée au modèle S24 Ultra, plus haut de gamme. Si elle est incluse dans l’ensemble de la gamme Galaxy S24, elle pourrait représenter un concurrent sérieux pour les outils d’édition avancés et améliorés par l’IA de Google.

De plus, si le Galaxy S24 Ultra est doté d’un zoom 5x plus modeste, les nouveaux outils Galaxy AI devront peut-être faire le gros du travail côté logiciel. Il s’agirait d’un changement intéressant par rapport au zoom optique du Galaxy S23 Ultra, et en fonction de l’efficacité de cette technologie d’IA, les résultats pourraient être surprenants, car il existe des différences essentielles entre le zoom optique et le zoom numérique.

Quoi qu’il en soit, le fait que Samsung adopte la technologie de l’IA pourrait être un indicateur du prochain champ de bataille pour les smartphones en 2024 — si ce n’est pas déjà le cas.