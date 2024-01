L’Inde devient un marché clé pour NVIDIA avec d’importants achats de GPU

Les fournisseurs de datacenters indiens achètent des dizaines de milliers de GPU (processeurs graphiques) NVIDIA dans le but de stimuler la croissance du secteur de l’intelligence artificielle (IA) dans le pays.

Les ventes de GPU en Inde interviennent après que le fabricant de puces, dont le chiffre d’affaires s’élève à plusieurs milliards de dollars, a perdu une part importante de ses activités en Chine en raison des récents contrôles américains sur les exportations de semi-conducteurs de pointe vers la superpuissance rivale. NVIDIA prévoyait plus de 5 milliards de dollars de ventes de GPU pour les datacenters haut de gamme en Chine en 2023-2024 avant les restrictions.

Bien qu’elle ait développé des puces conformes aux normes d’exportation, les entreprises chinoises n’étaient apparemment pas satisfaites des produits déclassés.

Le géant de la Silicon Valley est convaincu que la demande mondiale pour ses produits compensera les pertes subies en Extrême-Orient. Les investisseurs et les analystes surveilleront les résultats du quatrième trimestre fiscal de NVIDIA le mois prochain pour en juger.

NVIDIA espère que les ventes de GPU en Inde combleront le manque à gagner en Chine

Dans une interview accordée à Reuters, la société Yotta, basée à Mumbai, a annoncé l’un de ses plus gros contrats d’achat, déclarant qu’elle prévoyait de déployer 32 000 GPU NVIDIA H100 et H200 d’ici 2025, pour une valeur d’environ 1 milliard de dollars. Environ 16 000 de ces GPU seront mis en service en juillet prochain dans le nouveau datacenter de Yotta axé sur l’IA à Gujarat, qui ouvrira ses portes en mars.

Sunil Gupta, PDG de Yotta, a déclaré que le marché indien de l’apprentissage automatique pourrait atteindre 14 milliards de dollars par an d’ici 2030, mais seulement en tirant parti d’une infrastructure avancée comme les accélérateurs de NVIDIA.

« L’ambition de l’Inde en matière d’IA n’est tout simplement pas possible si cette infrastructure n’arrive pas en Inde », a déclaré Gupta.

Parmi les autres entreprises indiennes qui ont conclu des accords sur les GPU avec NVIDIA, on trouve l’énorme conglomérat Reliance Industries et le groupe Tata. Reliance utilisera les dernières « superpuces » GH200 de NVIDIA pour former des modèles d’IA aux nombreux dialectes et langues locales de l’Inde. Tata construit un superordinateur d’IA centré sur le GH200 pour des services pionniers dans le domaine du cloud.

La domination de NVIDIA est remise en question

NVIDIA occupe une position dominante en ce qui concerne les GPU utilisés pour les systèmes d’IA. Elle est le grand acteur que tous les autres doivent battre.

On estime que l’entreprise détient actuellement entre 70 et 90 % des parts de marché, loin devant ses rivaux AMD et Intel. Les GPU spécialisés Tensor Core de NVIDIA sont jusqu’à présent inégalés pour accélérer les charges de travail mathématiques intenses nécessaires à la formation et à l’exécution des modèles d’apprentissage en profondeur de l’IA. Les principaux fournisseurs de cloud, comme AWS et Microsoft Azure, ainsi que les fabricants de serveurs s’appuient largement sur les puces NVIDIA pour alimenter leurs offres d’IA.

Cependant, le secteur souhaite une diversité de la chaîne d’approvisionnement et si AMD produit une puce proche des performances de la puce de pointe H100 de NVIDIA, elle pourrait s’emparer d’une part de marché significative.

Avec la croissance rapide du secteur, la poussée d’AMD dans les semi-conducteurs pour l’IA lui permet de perturber la domination de NVIDIA. Les principaux fournisseurs de cloud et fabricants de serveurs seront très intéressés par un autre fournisseur de GPU.

L’Inde, le pays le plus peuplé du monde, dont l’industrie technologique est en plein essor, offre d’immenses possibilités à mesure que l’IA se développe dans les secteurs de la finance, de la santé, de l’agriculture, de l’infrastructure et d’autres secteurs économiques.