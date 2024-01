Samsung dévoilera la série Galaxy S24 lors de son Unpacked 2024 le 17 janvier

La nouvelle année est arrivée, et des annonces technologiques passionnantes se profilent à l’horizon. Nous commençons à voir quelques annonces en provenance du CES 2024, mais maintenant Samsung a révélé que son prochain événement Unpacked aura lieu plus tard en janvier. Nous nous attendons à voir la série Galaxy S24 lors de ce grand événement, et peut-être d’autres nouveaux appareils.

Samsung a annoncé que son tout premier événement matériel Unpacked 2024 aura lieu le 17 janvier, soit dans une quinzaine de jours. Il se tiendra à 19 heures, heure française, au SAP Center de San Jose, en Californie. L’entreprise manque de peu le CES 2024, du moins pour ces annonces spécifiques, mais ce n’est pas trop loin non plus. En effet, cet événement se tient quelques semaines plus tôt que le premier Unpacked de l’année dernière, qui s’est tenu le 1er février 2023. Cet événement a également eu lieu environ une semaine avant celui de 2022, ce qui montre bien qu’il y a une tendance qui se confirme.

En ce qui concerne ce à quoi nous devons nous attendre, nous sommes censés recevoir trois nouveaux smartphones : le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. Vous avez probablement vu des fuites sur ces nouveaux smartphones sur Internet, mais tout comme la série S23 était plus une mise à jour itérative de la série S22, nous ne verrons pas beaucoup de changements cette fois-ci non plus.

L’écran du Galaxy S24 Ultra serait plat et non incurvé comme c’était le cas jusqu’à présent, mais à part cela, on peut s’attendre à ce que les trois smartphones soient identiques à leurs prédécesseurs, du moins de l’extérieur. Les smartphones arrivent quelques mois après qu’Apple a lancé la série iPhone 15, qui sera la principale concurrence de Samsung en France.

Le point sur les rumeurs des Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra

D’après les rumeurs, le S24 Ultra sera doté d’un écran AMOLED QHD+ de 6,8 pouces et d’un stylet S Pen assorti à la couleur du smartphone. Le capteur photo principal serait un capteur de 200 mégapixels, accompagné d’un capteur photo ultra-large familier, et un capteur photo à zoom 3x de 10 mégapixels serait toujours présent. En revanche, le smartphone serait doté d’un nouveau téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, qui remplace le capteur photo de 10 mégapixels avec zoom optique 10x. Tout comme ses prédécesseurs, le Galaxy S24 Ultra serait doté d’une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 45W et support de charge sans fil. Cette fois, le smartphone serait doté d’un cadre en titane.

Les S24 et S24+ devraient être disponibles en gris, noir, jaune et violet, comme le modèle Ultra. Les smartphones seraient dotés d’un cadre en aluminium au lieu du titane exclusif au modèle Ultra. Les smartphones utiliseraient un SoC Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400 en fonction du marché. Ils devraient être dotés d’un écran AMOLED full HD+ à 120 Hz de 6,2/6,7 pouces. Les smartphones devraient conserver la caméra principale de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels (zoom 3x), un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels. Le Galaxy S24 serait doté d’une batterie de 4 000 mAh, tout en conservant la charge rapide de 25 W, et le S24+ d’une batterie de 4 900 mAh avec une charge rapide de 45W et une prise en charge de la charge sans fil.

En outre, l’invitation mentionne « Galaxy AI is coming », faisant allusion aux fonctions d’intelligence artificielle intégrées. En effet, Samsung devrait également mettre l’accent sur les capacités d’intelligence artificielle de la série Galaxy S24. La vidéo de teasing de l’annonce fait également allusion à des animations de type Google Bard, ce qui laisse supposer que l’accent sera mis sur les fonctions d’IA générative.

Remise de 150 euros

Comme les années précédentes, vous pourrez « réserver » les smartphones non annoncés, Samsung vous offrant un crédit de 150 euros pour ce faire. Une fois les smartphones annoncés, nous assisterons probablement à une série de remises et d’avantages liés à l’échange. Assurez-vous de réserver votre smartphone si vous pensez en acheter un.

L’inscription est gratuite et il n’y a aucune pénalité si vous n’achetez pas le smartphone au bout du compte.