iPhone 16 Pro : des maquettes suggèrent des écrans plus grands et un nouveau bouton

L’année ne fait que commencer et nous avons déjà une idée de ce à quoi ressemblera le prochain iPhone 16 Pro. MacRumors a créé de nouvelles maquettes basées sur des fuites de dessins internes d’Apple, y compris des prototypes. Surprise, surprise, ils ressemblent beaucoup à l’iPhone 15 Pro.

L’iPhone 16 Pro semble conserver les bords incurvés et le cadre en titane de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max. Cependant, il semble que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max auront un écran légèrement plus grand, ainsi qu’un nouveau bouton capacitif qui, selon les rumeurs, serait un bouton « Capture ».

Actuellement, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont des écrans de 6,1 et 6,7 pouces. Cependant, il semble que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max passeront respectivement à 6,3 et 6,9 pouces.

L’augmentation de la taille pourrait s’expliquer par la présence d’un téléobjectif à tétraprisme 5x, qui pourrait être intégré aux deux modèles Pro cette fois-ci — il n’était présent que sur l’iPhone 15 Pro Max, plus grand, l’année dernière.

Il semble également que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max aient fait l’objet de plusieurs designs différents, du moins en ce qui concerne la configuration des boutons, bien que l’apparence générale soit restée cohérente. Bien qu’ils aient connu plusieurs configurations de boutons, il semble qu’ils ressemblent beaucoup à ce que nous avons actuellement avec la série iPhone 15 Pro, mais avec un bouton supplémentaire sur le côté droit du cadre.

Un bouton supplémentaire ?

D’après les maquettes, il semble que le bouton Action, introduit sur la gamme iPhone 15 Pro, fera son retour. Bien qu’il soit probable qu’Apple ait expérimenté différentes tailles et différents designs pour le bouton Action de l’iPhone 16 Pro, il est très probable qu’il soit de la même taille que le bouton actuel, d’après les documents de conception actuels sur lesquels se base MacRumors.

Des précédents rapports indiquaient que le bouton Action pourrait être placé au même niveau que le châssis de l’appareil et qu’il pourrait même être doté d’un capteur de force. Mais il semble que ces plans aient changé. Cependant, le bouton Capture sur le côté droit de l’iPhone 16 Pro semble être affleurant, et il est possible qu’il s’agisse d’un bouton de type capacitif.

Mark Gurman de Bloomberg semble confirmer que ce bouton sera utilisé pour prendre des vidéos dans une récente lettre d’information Power On.