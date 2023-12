Apple introduira la technologie de téléobjectif à tétraprisme dans les modèles iPhone 16 Pro

Bien que la date de lancement de l’iPhone 16 de nouvelle génération soit encore lointaine, les rumeurs vont bon train. Les spéculations récentes suggérant l’inclusion d’un objectif à tétraprisme pour l’iPhone 16 Pro gagnent en force, car une autre source vient étayer cette affirmation. Selon MacRumors, Apple s’apprête à dévoiler le dernier téléobjectif doté d’un design innovant à tétraprisme dans les modèles Pro de la série iPhone 16. Après avoir fait ses débuts sur l’iPhone 15 Pro Max, cette technologie devrait équiper l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max en 2024.

Dans la gamme actuelle, l’iPhone 15 Pro n’a pas bénéficié du nouveau téléobjectif à tétraprisme, probablement en raison de contraintes d’espace. Les composants requis pour cette caméra avancée prennent beaucoup plus de place que la caméra téléobjectif actuelle, ce qui la rend incompatible avec le plus petit appareil. À titre de référence, le modèle Pro est doté d’un écran de 6,1 pouces, tandis que le modèle Pro Max dispose d’un écran plus grand de 6,7 pouces.

Avec les modèles iPhone 16 Pro, Apple cherche à augmenter la taille des appareils, les écrans de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max mesurant respectivement environ 6,3 et 6,9 pouces. Cet agrandissement offre l’espace nécessaire pour le nouveau téléobjectif à tétraprisme, un changement corroboré par la documentation interne vue par MacRumors.

La documentation révèle également que le design du module de l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro ressemble beaucoup à celui de l’iPhone 15 Pro Max, et confirme la présence des composants tétraprismes.

Toutefois, il est essentiel de noter que les informations fournies sont des informations de pré-production, et que le matériel des unités finales de production de masse peut être différent. Après tout, si vous regardez la date, vous verrez que septembre 2024, date à laquelle l’iPhone 16 est censé faire ses débuts, est encore dans plusieurs mois, et que des changements sont donc toujours possibles.

L’iPhone 15 Pro Max a marqué une étape importante en étant le premier iPhone équipé d’un objectif périscopique (un type de téléobjectif). Les téléobjectifs traditionnels obtiennent leurs capacités de zoom en augmentant leur longueur focale. Toutefois, cela peut les rendre encombrants et peu pratiques pour les smartphones. L’objectif à tétraprisme, en revanche, utilise une conception optique intelligente qui permet un zoom important sans augmenter sa longueur physique.

Qu’est-ce que l’objectif tétraprisme ?

À l’intérieur de l’objectif tétraprisme, la lumière pénètre dans une série de quatre prismes qui la courbent et la redirigent vers le capteur d’image. Cette disposition permet de doubler la longueur focale de l’objectif et d’obtenir un zoom optique 5x sans avoir à recourir à une conception encombrante.

L’objectif à tétraprisme offre également plusieurs autres avantages par rapport aux téléobjectifs traditionnels. Il permet de réduire l’aberration chromatique, un type de distorsion de la lentille qui provoque des franges de couleur autour des objets. En outre, il permet à une plus grande quantité de lumière d’atteindre le capteur d’image, ce qui se traduit par des images plus nettes et plus détaillées, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

En bref, l’objectif tétraprisme change la donne pour la photographie sur smartphone, car il offre des capacités de zoom importantes sans compromettre la qualité de l’image. Il s’agit d’une technologie passionnante qui devrait révolutionner la photographie mobile dans les années à venir.