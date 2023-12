L’iPhone 16 Pro pourrait introduire un bouton spécial pour l’enregistrement vidéo

La série iPhone 16 devrait être améliorée l’année prochaine, mais selon les nouvelles informations de Mark Gurman, il n’y aura pas de changements majeurs par rapport à la gamme iPhone 15. Toutefois, les modèles non Pro de l’iPhone 16 devraient être dotés d’un bouton d’action, comme les modèles 15 Pro actuels, et les variantes de l’iPhone 16 Pro devraient ajouter un tout nouveau bouton à l’ensemble.

Cela fait maintenant un certain temps que l’on entend qu’Apple va inclure un nouveau bouton sur l’iPhone 16, le bouton « Capture ». Il y a quelques semaines, nous avons entendu qu’Apple prévoyait de placer ce bouton sur le côté droit de l’appareil, sous le bouton d’alimentation. Il s’agira également d’un bouton capacitif avec retour haptique qui se mettra en marche lorsqu’il sentira le contact du doigt de l’utilisateur. À l’époque, les rumeurs mentionnaient qu’il serait probablement utilisé pour prendre rapidement une photo, à la manière d’un obturateur, et pour démarrer un enregistrement vidéo.

Dans sa lettre d’information hebdomadaire « Power On » publiée durant le weekend, Mark Gurman, journaliste de Bloomberg spécialisé dans les questions relatives à Apple, a déclaré que les modèles d’iPhone Pro 2024, alias iPhone 16 Pro, seraient dotés d’un bouton dédié à l’enregistrement de vidéos. C’est tout à fait logique pour un bouton appelé « Capture ».

Il est intéressant de noter que Mark Gurman n’a pas parlé de l’utilisation de ce bouton pour prendre des photos. Il s’attend donc à ce que ce bouton soit utilisé pour démarrer l’enregistrement vidéo.

Cela signifie que nous pourrions également voir de nouvelles fonctionnalités vidéo sur l’iPhone 16 Pro. Sinon, pourquoi Apple consacrerait-elle un tout nouveau bouton à la prise de vidéos ? On ne sait pas non plus si les utilisateurs pourront associer le nouveau bouton de capture à d’autres actions liées à l’appareil photo.

Des écrans plus grands

Aux États-Unis, l’emplacement du bouton sur le côté droit du téléphone oblige Apple à déplacer l’antenne pour les signaux mmWave 5G à large bande sur le côté gauche du téléphone, sous le bouton Action et les boutons de volume. Les versions non américaines de l’iPhone 16 n’ont pas d’antenne mmWave qui est déplacée par le bouton « Capture ».

Par ailleurs, Gurman suggère que les modèles iPhone 16 Pro auront des écrans plus grands que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Nous avons déjà entendu dire que les nouveaux écrans devraient mesurer respectivement 6,2 pouces et 6,8 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, ce qui en ferait les plus grands jamais conçus pour l’iPhone.

Prêt pour les vidéos spatiales

Bien que Gurman ne l’ait pas mentionné, la récente mise à jour vers iOS 17.2 a donné aux caméras arrière de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max la possibilité d’enregistrer des vidéos spatiales immersives en utilisant les caméras large et ultra-large ensemble. Lorsqu’elles sont lues à l’aide des casques Vision Pro, ces vidéos apparaissent en 3D et peuvent être affichées sur un écran virtuel si grand que vous aurez l’impression d’avoir remonté le temps jusqu’au moment où vous avez enregistré la vidéo et d’en faire l’expérience à nouveau.

Les rendus de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus montrent que les caméras arrière reprennent la configuration verticale vue pour la dernière fois sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, ce qui permettra également aux iPhone 16 et iPhone 16 Plus non Pro d’enregistrer des vidéos spatiales avec les modèles Pro.