Samsung prépare le lancement de la Galaxy Tab Active5, une tablette robuste au design réinventé

Nous savons que Samsung prévoit de ramener sa série de tablettes robustes cette année, mais nous ne savons pas exactement quand cela se produira. La Galaxy Tab Active5, la prochaine tablette robuste de l’entreprise, semble un peu différente du précédent modèle.

Plusieurs rendus de la Galaxy Tab Active5 ont récemment été divulgués par MSPowerUser et le premier changement majeur concerne les boutons physiques. Ces boutons sont désormais positionnés sur le côté le plus court de la tablette plutôt que sur le côté le plus long.

Ce changement de design facilite l’utilisation de la tablette en mode portrait. Bien sûr, cela ne s’applique qu’à ceux qui comptent beaucoup sur l’utilisation de ces boutons physiques. La Galaxy Tab Active4 était un peu bizarre à cause du positionnement des boutons physiques, mais le modèle à venir remet la série dans la norme en matière de design.

Outre ces photos haute résolution, nous disposons également d’informations sur les spécifications de la Galaxy Tab Active5. Comme il s’agit d’une tablette robuste, il n’est pas surprenant que la tablette soit certifiée IP68 et MIL-STD-810H.

La liste des spécifications mentionne également que la tablette est livrée avec une protection antichoc de 1,2 mm, ainsi qu’avec du verre Corning Gorilla Glass 5. Le stylet S Pen fourni avec la tablette est également conforme à la norme IP68.

Un bel écran, et une grosse résistance

À l’intérieur, la Galaxy Tab Active5 est équipée d’un processeur Exynos 1380 et d’une mémoire de 4/64 Go ou 6/128 Go (extensible jusqu’à 1 To par une carte microSD). À l’arrière, la tablette est équipée d’un capteur principal de 13 mégapixels, tandis qu’à l’avant se trouve un capteur photo secondaire de 5 mégapixels pour les selfies.

Les autres points forts de la future tablette durcie comprennent un écran LCD TFT de 8 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels, la prise en charge du Dolby Atmos, le GPS, l’USB 3,2 Type-C et le pin POGO.

En ce qui concerne la batterie, la Galaxy Tab Active5 embarque une batterie de 5 050 mAh qui est censée offrir jusqu’à 16 heures de lecture vidéo, jusqu’à 15 heures d’utilisation d’internet ou jusqu’à 33 heures d’autonomie en conversation 4G LTE.