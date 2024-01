HarmonyOS, le nouveau géant des OS mobiles en Chine, défie Android et iOS

Android est le premier système d’exploitation en Chine, suivi d’iOS. Mais selon TechInsights, il va y avoir un bouleversement majeur cette année.

Grâce à la sortie fracassante de la gamme Mate 60 de Huawei l’année dernière, le premier smartphone 5G produit par l’entreprise en trois ans malgré les sanctions américaines, HarmonyOS va attirer les utilisateurs d’Android et d’iOS en Chine et dépassera iOS pour devenir la deuxième plateforme la plus populaire dans le pays.

HarmonyOS a été développé par Huawei après que l’entreprise a été placée sur la liste des entités américaines pour des raisons de sécurité en 2019. Cela a empêché Huawei de pouvoir travailler avec sa chaîne d’approvisionnement américaine, y compris Google. Un an plus tard jour pour jour, les règles d’exportation américaines ont été modifiées pour empêcher les fonderies utilisant des technologies américaines d’expédier des puces de pointe à Huawei sans licence.

Avant la sortie de la gamme Mate 60, qui est alimentée par le controversé chipset Kirin 9000 s 5G, Huawei a reçu des licences lui permettant d’utiliser des versions 4G des SoC Snapdragon de Qualcomm pour alimenter les séries phares P50, Mate 50 et P60 en 2022 et 2023. On ne sait toujours pas comment le plus grand fondeur chinois, SMIC, a pu fabriquer les Kirin 9000 de 7 nm sans utiliser de machines de lithographie à ultraviolet extrême (EUV), qui sont interdites en Chine.

Ces machines de lithographie sont utilisées pour graver des motifs de circuit sur des plaquettes de silicium plus fines qu’un cheveu humain. Ces machines de la taille d’un bus scolaire sont nécessaires pour permettre aux petites puces d’accueillir des milliards de transistors ; plus le nombre de transistors d’une puce est élevé, plus elle est puissante et économe en énergie.

Nouvelle version, HarmonyOS Next

La prochaine version de HarmonyOS, judicieusement appelée HarmonyOS Next, ne prendra pas en charge les applications Android. Une version developer preview de HarmonyOS Next est attendue pour le trimestre en cours et Huawei est déjà en pourparlers avec de grandes entreprises en Chine pour développer des applications natives pour la prochaine itération de HarmonyOS. Nous pourrions voir une nouvelle version de l’application de paiement mobile Alipay d’Alibaba pour la plateforme, ainsi que son application de collaboration sur le lieu de travail DingTalk.

D’autres grandes entreprises chinoises, dont la société de commerce électronique JD.com, le leader du jeu vidéo NetEase et la société de livraison de nourriture Meituan, ont commencé à recruter des développeurs en novembre pour écrire des applications natives pour HarmonyOS. L’une des premières multinationales à développer une application pour HarmonyOS Next est McDonald’s China, qui compte plus de 5 500 unités dans le pays, plus de 200 000 employés et plus d’un milliard de clients par an.

Plus de 700 millions d’appareils fonctionnent sous HarmonyOS et plus de 2,2 millions de développeurs tiers créent des applications pour la plateforme. Ces données proviennent de Richard Yu Chengdong, PDG de la division grand public de Huawei.

La prochaine série phare de Huawei est la ligne P70, basée sur la photographie, attendue au cours du premier trimestre de cette année.