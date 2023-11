La prochaine version de HarmonyOS de Huawei ne prendra plus en charge les applications Android

Huawei devrait lancer un aperçu pour les développeurs d’HarmonyOS Next au début de l’année 2024 , avant de le déployer plus largement à l’avenir.

Cela signifie que les développeurs qui veulent s’assurer que les utilisateurs peuvent exécuter leurs applications sur les smartphones Huawei et d’autres appareils devront les porter pour qu’elles fonctionnent en mode natif sur HarmonyOS Next. Le South China Morning Post rapporte que de grandes entreprises technologiques chinoises telles que JD, NetEase et Meituan se sont lancées dans l’embauche de développeurs d’applications HarmonyOS.

La prochaine version du système d’exploitation de Huawei est connue sous le nom de HarmonyOS Next, et selon un rapport de PandaDaily , elle abandonnera le « code AOSP traditionnel » , ce qui signifie que même si elle ressemblera beaucoup aux versions de HarmonyOS disponibles aujourd’hui, sous le capot, elle exécutera le code de Huawei plutôt que le code du projet Android Open Source de Google .