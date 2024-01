Assistant avec Bard : l’évolution attendue de Google Assistant est proche

Préparez-vous à découvrir un Google Assistant plus intelligent et plus polyvalent. Une plongée dans le code de l’application révèle des détails passionnants sur « Assistant avec Bard », la fusion de l’assistant classique et de la puissante IA de Google, Bard, qui a été annoncée lors de l’événement Made by Google en début d’année.

Alors que Google n’a pas encore annoncé de date de lancement ferme pour son assistant amélioré par l’IA avec Bard, qui devrait complètement remplacer l’expérience existante de l’assistant sur les appareils Android pris en charge, un examen approfondi du code effectué par 9to5Google a révélé que le travail pourrait être presque terminé sur ce projet.

Les résultats révèlent que l’application Google a été mise à jour avec de nouveaux designs, y compris un regard sur sa fenêtre contextuelle et son sélecteur d’onglets. L’entreprise est également en train de peaufiner son widget sur les actions et la finance, récemment lancé.

L’analyse de l’APK a également révélé que Assistant avec l’expérience Bard sera placé en évidence sur la page Découvrir de l’application Google Recherche. Le nouveau bouton rappelle un bouton physique et se trouve en haut de la page, au-dessus du logo Google, plutôt que dans l’actuelle barre inférieure. On ne sait pas si ce bouton est destiné à devenir un élément permanent de l’onglet Découvrir ou un rappel temporaire de découvrir Assistant avec Bard si vous ne l’avez pas encore fait.

9to5Google a également réussi à activer la fenêtre contextuelle que vous utiliserez pour soumettre de nouveaux prompts/questions à Assistant avec Bard. Les trois boutons situés en bas de la fenêtre permettent de taper ou de prononcer un message et/ou de partager une photo avec Assistant. Ce design a été vu pour la première fois dans les premiers aperçus de l’outil d’IA de Google lors de l’événement Pixel 8 en octobre.

Une mise à jour attendue

Google Recherche prépare également un message plus proéminent vous encourageant à mettre à jour votre Assistant pour inclure les fonctionnalités d’IA de Bard. Apparaissant au-dessus de la fiche typique de Assistant, un nouveau popup suggère quelques façons dont Assistant avec Bard peut vous aider.

Assistant avec Bard est conçu pour être accessible de la même manière que l’actuelle version de Assistant, par exemple en appuyant longuement sur le bouton Allumer ou en disant « Hey Google ». Il sera intéressant de voir le produit final et comment il s’articulera avec le reste du système d’exploitation Android ou même le Pixel Launcher une fois qu’il sera mis en ligne.