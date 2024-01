Le brevet du Vision Pro révèle des utilisations moins effrayantes de son écran externe

Le casque Vision Pro d’Apple n’est plus qu’à quelques semaines de son lancement, si l’on en croit les dernières rumeurs, mais quelques nouveaux détails sur l’écran externe du Vision Pro ont été divulgués par le biais d’un brevet Apple.

Le brevet, dont l’inventeur est Jony Ive, explique comment l’écran extérieur d’un dispositif générique de visualisation monté sur la tête pourrait être utilisé pour indiquer ce que le porteur voit aux personnes qui l’entourent. Bien que le brevet ne concerne pas spécifiquement le Vision Pro et sa fonction d’affichage « EyeSight », il est clair que certaines des idées qu’il contient ont inspiré les fonctions du casque final.

Selon le document, rapporté pour la première fois par Patently Apple, l’écran externe du casque ne sera pas seulement capable d’activer EyeSight — qui montre aux spectateurs les yeux du porteur d’une manière un peu effrayante — mais sera également capable d’afficher une gamme beaucoup plus large d’images.

Jusqu’à présent, Apple n’a montré que l’écran externe de la Vision Pro affichant deux choses : les yeux du porteur lorsqu’il est en réalité mixte, et un motif coloré lorsqu’il est totalement immergé dans la réalité virtuelle. Mais l’utilisation de l’écran pour afficher un plus grand nombre d’icônes est tout à fait logique et pourrait être utile.

Un signe clignotant « Ne pas déranger », par exemple, pourrait alerter les personnes autour de vous que vous êtes en réunion virtuelle importante ou que vous essayez de vous concentrer sur quelque chose, tandis que l’affichage d’une scène virtuelle sur l’écran externe donnerait aux personnes autour de vous une idée de ce que vous êtes en train de regarder.

Le brevet révèle également des alternatives à la fonction réaliste EyeSight d’Apple. Plutôt que d’afficher une image photoréaliste, les yeux du porteur pourraient être représentés par des points et des lignes numériques, à la manière d’un robot expressif — ce qui est toujours un peu effrayant, mais peut-être pas si bizarre en pratique.

Des informations sur l’écran externe ?

D’autres exemples figurant dans le document de brevet, comme l’horloge ou les conditions météorologiques actuelles, ne sont pas très utiles lorsque vous portez le casque, mais pourraient l’être lorsque vous ne la portez pas. Lorsque le Vision Pro est en charge sur votre bureau, l’écran externe pourrait être configuré pour afficher des informations utiles, comme le calendrier de la journée ou simplement le niveau de charge de l’oreillette.

Comme pour tous les brevets technologiques, rien ne garantit que nous verrons un jour ces fonctionnalités en action, et même si elles sont en passe d’être intégrées au Vision Pro, elles pourraient ne pas être prêtes au moment du lancement ou pendant un certain temps après. Tant que le casque ne sera pas entre les mains des utilisateurs, nous ne saurons pas de quoi il est capable ou non.

Cependant, si Apple est effectivement sur le point de lancer le casque, il ne devrait pas s’écouler beaucoup de temps avant que toutes nos questions sur le Vision Pro trouvent enfin une réponse.