Comment utiliser la nouvelle application Journal sur votre iPhone ?

L’une des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour iOS 17.2 est Journal, qui permet aux utilisateurs d’iPhone de tenir un journal quotidien sur l’appareil. Le journal est protégé par un code d’accès et les entrées sont protégées par un chiffrement de bout en bout.

L’application peut être utilisée pour écrire sur les choses que les propriétaires d’iPhone font tous les jours et lors d’occasions spéciales. Outre le texte, les entrées du journal peuvent inclure des photos, des enregistrements audio, des lieux, etc. L’apprentissage automatique sur l’appareil propose des suggestions et des notifications sont envoyées pour améliorer les capacités d’écriture des utilisateurs.

Lorsque Apple a lancé iOS 17.2 avec l’application Journal, Bob Borchers, vice-président d’Apple chargé du marketing mondial des produits, a déclaré : « Nous sommes ravis d’offrir à un plus grand nombre de personnes les avantages de la tenue d’un journal. Journal permet de conserver facilement des souvenirs riches et puissants, et de pratiquer la gratitude en rassemblant intelligemment des informations qui sont personnelles à l’utilisateur, directement à partir de son iPhone. Nous permettons à d’autres applications de journalisme d’offrir les mêmes suggestions personnalisées tout en maintenant le plus haut niveau de confidentialité ».

Si vous souhaitez commencer à tenir un journal sûr et sécurisé, une tâche qui, selon Apple, « s’est avérée améliorer le bien-être », vous devriez regarder la vidéo de l’assistance Apple, qui ne prend qu’un peu plus de quatre minutes de votre journée pour vous apprendre à faire quelque chose que vous pourriez finir par faire tous les jours pendant des années.

La vidéo montre comment configurer l’application, y compris les recommandations et les notifications.

Comment utiliser Journal sur votre iPhone ?

Êtes-vous prêt à transformer votre expérience de la tenue d’un journal sur votre iPhone ?

Configuration de votre journal

Tout d’abord, assurez-vous que votre iPhone fonctionne sous iOS 17.2 ou une version ultérieure. Une fois la mise à jour effectuée, plongez dans l’application Journal. Vous serez accueilli par un écran de bienvenue qui vous guidera dans la configuration initiale. Il s’agit d’un processus simple, conçu pour vous permettre de commencer facilement votre voyage dans le monde du journal.

L’application Journal se distingue par sa capacité à proposer des suggestions personnalisées. Elle s’inspire intelligemment de vos interactions avec des photos, de la musique, des podcasts et des lieux que vous avez visités. Ces suggestions sont réservées à vos yeux, sauf si vous décidez de les inclure dans votre journal. C’est un moyen unique de réfléchir à vos interactions et souvenirs quotidiens.

L’application Journal n’est pas seulement intelligente, elle est aussi adaptable. Personnalisez les types de recommandations que vous recevez et familiarisez-vous avec ses fonctions de confidentialité robustes. Au fil du temps, ces suggestions évoluent et s’adaptent à vos préférences et à vos habitudes.

Que vous partiez d’une feuille blanche ou que vous utilisiez les suggestions des applications Actualités, Podcasts ou Photos, la création est un jeu d’enfant. Les suggestions de l’application peuvent également stimuler votre créativité, en vous offrant un point de départ pour vos saisies.

Protection de votre vie privée

Comme mentionné précédemment, après votre première saisie, l’application vous invite à sécuriser votre journal. Vous avez le choix entre Face ID, Touch ID ou un code d’accès. Cette fonction est essentielle pour préserver la confidentialité et la sécurité de vos réflexions personnelles.

Lorsque vous explorez l’application Journal, n’oubliez pas qu’elle est conçue pour être un espace intime pour vos pensées et vos souvenirs. Si vous vous demandez comment tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités, sachez que la conception intuitive et les options personnalisables de l’application répondent à un large éventail de préférences et de styles.

Alors, n’hésitez pas et commencez à tenir votre journal avec l’application Journal sur votre iPhone. Qu’il s’agisse de faire le point sur une journée, d’immortaliser un moment particulier ou simplement d’explorer vos pensées, cette application est votre compagnon de narration personnelle.