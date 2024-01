Les fuites de GTA 6 ont été piratées à l’aide d’une TV d’un hôtel et une Amazon Fire Stick

Un tribunal a entendu comment un adolescent britannique a piraté la bande-annonce de Grand Theft Auto 6 à l’aide d’une télévision d’hôtel et d’une Amazon Fire Stick.

Comme le rapporte The Independent, Arion Kurtaj était sous protection policière à l’époque, son ordinateur portable ayant été confisqué, mais il a tout de même réussi à pénétrer dans les systèmes de Rockstar Games et à acquérir 90 clips inédits de GTA 6.

Kurtaj, 18 ans, était considéré comme un « acteur clé » du gang en ligne Lapsus$, mais jeudi (21 décembre), il a été condamné à une peine de détention indéfinie pour son rôle dans le piratage de Rockstar et le chantage exercé sur l’entreprise après avoir téléchargé les clips sur un forum de jeux, ainsi que pour le piratage d’Uber et de Revolut.

Son état d’autisme a été mentionné, mais les psychiatres ont estimé que Kutaj n’était pas apte à être jugé. Il a donc été demandé au jury de ne pas prononcer de verdict, mais de déterminer s’il avait commis les actes en question.

La juge Patricia Lees de la Southwark Crown Court de Londres a déclaré que la capacité et la volonté de Kurtaj de commettre des actes de cybercriminalité signifiaient qu’il représentait un risque élevé pour le public.

Les dangers de la criminalité en ligne

Kurtaj a déjà été inculpé pour des attaques contre BT et EE, au cours desquelles il a exigé une somme de 4 millions de dollars pour restituer les biens qu’il avait obtenus. Il a également piraté le prestigieux fabricant de puces NVIDIA, diffusant en ligne des données volées et menaçant d’en diffuser d’autres.

En août, le jeune homme de 18 ans a été reconnu coupable par un jury d’avoir commis 12 délits, 2 accusations de fraude et 6 autres accusations en vertu de la loi sur l’utilisation abusive de l’informatique (Computer Misuse Act). Un complice plus jeune, âgé de 17 ans, également décrit comme un acteur important au sein de Lapsus$, a été reconnu coupable de fraude, de chantage et, là encore, d’infraction à la loi sur l’utilisation abusive de l’informatique (Computer Misue Act), en rapport avec NVIDIA.

Amanda Horsburgh, inspectrice en chef de la police de Londres, a commenté l’affaire comme « un exemple des dangers auxquels les jeunes peuvent être exposés lorsqu’ils sont en ligne ».

En réponse au piratage et à l’intrusion de Rockstar Games, la société a publié la bande-annonce de Grand Theft Auto 6 en avance sur le calendrier, sur YouTube, qui est devenu la vidéo la plus rapide de son histoire à dépasser les 100 millions de vues.