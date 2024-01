Est-ce les prix définitifs et officiels des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra en France ?

Avez-vous l’intention de faire partie des premières personnes au monde à posséder l’un des flagships Android de Samsung ou préférez-vous attendre de voir exactement comment les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra seront vendus dans votre région avant de vous engager dans un achat, une précommande ou même une réservation anticipée ?

Si vous faites partie de ce dernier groupe, les dernières nouvelles en provenance de X, anciennement Twitter, pourraient vous rapprocher de votre décision finale, surtout pour tous les résidents français. En effet, les prix de départ de l’ensemble de la gamme Galaxy S24 semblent avoir été révélés prématurément dans les termes et conditions d’un concours organisé par un important revendeur local.

I found the prices in France for the Galaxy S24 series, they are a little different from other countries.

Galaxy S24 : 899€

Galaxy S24+ : 1169€

Galaxy S24 Ultra : 1469€ pic.twitter.com/czcJ6Ugn3y

January 3, 2024