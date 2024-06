Le PDG de Take-Two évoque déjà GTA 7 avant même la sortie de GTA 6

Alors que la sortie de Grand Theft Auto 6 est encore loin, le PDG de l’éditeur Take-Two a déjà évoqué Grand Theft Auto 7, alias GTA 7. La date officielle de sortie de GTA 6 n’a même pas encore été annoncée, la date de l’automne 2025 étant la seule information connue sur le prochain volet.

Au lieu de donner aux fans un teaser du prochain opus de la franchise, le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a peut-être confirmé l’existence de Grand Theft Auto 7 lors d’une conférence qui s’est tenue le jeudi 30 mai.

Lorsque l’animateur lui a demandé « Si vous regardez bien, je sais que nous n’en sommes pas encore à GTA VI, mais en pensant à… » Zelnick s’est empressé de l’interrompre en disant « GTA 7 ? ». Bien qu’il n’ait pas développé davantage, les fans ont été laissés dans l’incertitude quant à la poursuite de la franchise après le prochain jeu, et ces mots ont donc été accueillis favorablement par beaucoup.

Le PDG a également tenu à évoquer le temps qui s’est écoulé entre la cinquième version et le prochain opus : « Il est important de garder à l’esprit que ce n’est pas comme si Rockstar avait sorti GTA V et s’était tourné les pouces pendant 12 ans, n’est-ce pas ? ».

Nous avons lancé GTA Online, qui s’est transformé en un gigantesque écosystème vivant qui continue de fonctionner et de se développer à ce jour. Le label s’est donc totalement transformé, passant d’un label qui produisait de grands jeux autonomes et monolithiques (…) à un label qui se consacre désormais aux services en direct. Je pense qu’étant donné l’ampleur de ce label, qui est lui-même une énorme entreprise, il n’y a pas grand-chose à faire de plus. Il ne s’agit pas d’une situation où il y a 12 ans de largeur de produit, il y a 12 ans où Rockstar a produit une quantité massive de contenu. Et un autre petit titre appelé Red Dead.