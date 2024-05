GTA 6 : Date de sortie confirmée pour l’automne 2025

Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, a mis fin aux rumeurs de retard et donné aux joueurs un peu d’espoir. La société a confirmé la date exacte de sortie de GTA 6 lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre. Malgré les rumeurs suggérant que le jeu pourrait être retardé jusqu’en 2026, Take-Two a assuré aux investisseurs et aux joueurs que la sortie de GTA 6 était prévue pour l’automne 2025.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two, a déclaré : « Nos perspectives reflètent un rétrécissement de la fenêtre précédemment établie par Rockstar Games de l’année civile 2025 à l’automne de l’année civile 2025 pour Grand Theft Auto VI ».

Avant la conférence de presse, nous savions seulement que le prochain jeu Grand Theft Auto arriverait en 2025, sans date précise. Aujourd’hui, Take-Two a partagé la fenêtre de sortie mise à jour, ainsi que les projections actualisées de l’impact que la sortie de GTA 6 aura sur ses bénéfices.

Zelnick a ajouté : « Nous sommes convaincus que Rockstar Games offrira une expérience de divertissement inégalée, et nos attentes quant à l’impact commercial du titre ne cessent de croître ».

Grand Theft Auto V a fêté son 10e anniversaire en septembre de l’année dernière et s’était alors vendu à 190 millions d’exemplaires. Aujourd’hui, la société annonce avoir vendu 200 millions d’unités de GTA V. Il s’agit du deuxième jeu le plus vendu de tous les temps après Minecraft, qui occupe la première place avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Une sortie confirmée de GTA 6 sur Xbox Series X|S et PS5

Si vous n’avez pas vécu dans une grotte ces 6 derniers mois, vous savez que Rockstar a annoncé GTA 6 en grande pompe en décembre de l’année dernière. La première bande-annonce ayant fuité très tôt, le studio a dû éteindre l’incendie en publiant la bande-annonce officielle plus tôt que la date de sortie prévue. Malgré cela, la bande-annonce de GTA 6 est devenue la plus regardée sur YouTube en 24 heures, battant des records.

La bande-annonce de GTA 6 a présenté aux fans la protagoniste principale, Lucia, ainsi que son amoureux, Jason (nom non confirmé pour l’instant), dans cette histoire de Bonnie et Clyde. L’histoire se déroule à Leonida, inspirée de la Floride d’aujourd’hui, et vous pouvez consulter les fuites de cartes de GTA 6 pour vous faire une idée de l’étendue de la zone jouable.

Pour conclure, même si c’est une bonne nouvelle d’avoir une fenêtre exacte pour la sortie de GTA 6, les fans attendent depuis longtemps la bande-annonce 2. J’espère que Rockstar répondra à notre besoin d’avoir plus d’informations sur Grand Theft Auto 6, en nous donnant un aperçu de certains mécanismes du jeu, de nos protagonistes en action et de bien d’autres choses encore.

La sortie de GTA 6 sur Xbox Series X/S et PS5 est confirmée pour l’automne 2025. Restez à l’écoute pour plus d’informations.