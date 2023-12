GTA 6 : la bande-annonce dévoile Vice City et une héroïne féminine

GTA 6 est sans aucun doute le jeu que tous les joueurs du monde entier attendent. Après avoir récemment confirmé la date de la bande-annonce du jeu, Rockstar était prête à la présenter le 5 décembre. Cependant, la société a dévoilé la première bande-annonce de GTA 6 plus tôt que prévu, suite à une fuite en ligne.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe —Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023

Publiée sur YouTube, la bande-annonce de GTA 6 dure exactement 1 minute et 30 secondes et confirme un grand nombre de choses auxquelles nous nous attendions déjà. La plus importante d’entre elles est que GTA 6 se déroulera bel et bien à Vice City. C’est une grande nouvelle puisque la ville inspirée de Miami a été vue pour la dernière fois dans GTA Vice City en 2002.

La bande-annonce commence par nous montrer Lucia, la tant attendue protagoniste féminine. Elle porte une salopette orange et est manifestement en prison. La majeure partie de la bande-annonce se concentre sur Vice City et les différentes choses qu’elle a à offrir.

On y retrouve les îles immergées, la vie nocturne à la fois étonnante et dangereuse, le retour de toutes les voitures classiques, et bien plus encore. Nous constatons également le retour de la criminalité, des moments de folie, des vols, des bagarres et même des bayous. Cela confirme que GTA conservera son thème du crime plus grand que nature.

Cependant, le jeu se déroule à l’époque moderne, car une grande partie du jeu comprend des séquences capturées sur une plateforme de streaming fictive. Cela pourrait signifier que le jeu pourrait intégrer un réseau social dans le jeu pour une connectivité en ligne future ou de nouvelles activités.

Vers la fin, Lucia est rejointe par un personnage masculin inconnu (dont le nom a été divulgué, Jason) dans la ville des plages et du crime. Comme nous nous y attendions, Lucia et son partenaire se retrouvent dans une situation à la Bonnie and Clyde. Le duo accepte de se faire confiance pour survivre avant de défoncer la porte d’un magasin, et la bande-annonce se termine.

Date de sortie de GTA 6 et plateformes

Après des mois de pure spéculation, la bande-annonce de GTA 6 a également confirmé la date de sortie. D’après les informations disponibles, GTA 6 sera officiellement lancé en 2025. Dans un communiqué de presse publié ultérieurement en ligne, la société a également confirmé que GTA 6 sera disponible sur la PS5 et les consoles Xbox Series X|S. Comme vous pouvez le constater, il n’est pas fait mention d’une sortie sur PC. Il faudra donc attendre pour savoir si GTA 6 sortira sur PC maintenant, plus tard ou jamais.

Le communiqué de presse contient également une brève description du jeu lui-même. « Grand Theft Auto VI se dirige vers l’État de Leonida, qui abrite les rues imprégnées de néons de Vice City et au-delà, dans la plus grande et la plus immersive évolution de la série Grand Theft Auto à ce jour », explique Rockstar.

Avec la sortie de la bande-annonce de GTA 6, l’excitation autour de sa sortie est à son comble. Cependant, nous devrons attendre patiemment 2025 avant de pouvoir y jouer. D’ici là, mettez la bande-annonce en boucle et continuez à la regarder.