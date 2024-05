GTA 6 : Vers une nouvelle hausse de prix ? Les indications de Take-Two

À l’approche de la sortie de Grand Theft Auto 6 (GTA 6), fin 2025, les spéculations vont bon train quant à savoir si Take-Two fixera un prix supérieur à 70 dollars pour l’édition standard du jeu. Take-Two a été l’une des premières grandes entreprises à augmenter le prix des jeux de premier plan de 60 à 70 dollars, ce qui a incité certains à prédire une nouvelle hausse pour le prochain volet de GTA.

Toutefois, lors d’une récente réunion trimestrielle avec les investisseurs, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, interrogé sur les stratégies de prix pour l’ensemble de la gamme de jeux, y compris la série GTA, a souligné l’engagement de l’entreprise en faveur de la valeur. Selon GameSpot, Zelnick a déclaré : « Ecoutez, il y a toujours plus de contenu disponible, et notre objectif est vraiment d’offrir une grande valeur à tout moment ».

Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, Zelnick a déclaré : « Nous nous efforçons d’offrir plus de valeur que ce que nous facturons. C’est en quelque sorte la règle. Chaque fois que nous fixons un prix, nous voulons nous assurer qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour le consommateur, que l’expérience est largement supérieure au coût. C’est notre objectif ».

Combien coûtera GTA 6 ?

Zelnick n’a pas abordé directement le prix spécifique de GTA 6, mais ses déclarations passées suggèrent un point de vue cohérent sur les prix élevés. En 2023, il s’est dit confiant dans l’acceptation de prix plus élevés pour les jeux.

Take-Two a fixé pour la première fois le prix de 70 dollars pour NBA 2K21, le premier jeu de cette série sur la génération actuelle de consoles. Depuis, cette mesure a été adoptée par un certain nombre d’autres éditeurs de jeux de nouvelle génération, tels que Sony, Square Enix et d’autres.

« En ce qui concerne la tarification de NBA 2K21, je pense que les choses se sont déroulées comme prévu. Et comme prévu, il s’agit d’une offre premium au plus haut niveau possible, le titre a été conçu dès le départ pour la prochaine génération, c’est donc le premier titre créé de cette manière », a commenté Zelnick. Il a également indiqué que « l’accueil réservé par les consommateurs a été tout simplement extraordinaire », ce qui témoigne d’une réaction positive au prix de 70 dollars.

Ceci étant dit, le seul obstacle à ce que Take-Two propose un prix supérieur à 70 dollars dépend de Zelnick et des autres dirigeants, s’ils décident de maintenir la stratégie de prix actuelle. Néanmoins, il n’y a aucune raison pour que le prix n’augmente pas jusqu’à 80 dollars pour GTA 6.

Récemment, Take-Two a déjà procédé à des hausses de prix au sein de l’écosystème GTA. L’abonnement à GTA + a augmenté de 33 %, passant de 6 à 8 dollars par mois. Cet ajustement a coïncidé avec l’ajout de L.A. Noire au service, en complément d’offres existantes telles que Red Dead Redemption et GTA : The Trilogy—The Definitive Edition de Rockstar. En outre, Bully de Rockstar devrait rejoindre la gamme GTA+ dans le courant de l’année.