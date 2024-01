Apple Vision Pro 2 : vers un futur éblouissant avec la technologie Micro-OLED

L’Apple Vision Pro devrait être mis en vente dans les semaines à venir, et je suis impatient de le voir en action. Mais, les rumeurs et les fuites ont déjà commencé sur ce qu’Apple pourrait faire pour la suite du casque de réalité mixte.

Selon le cabinet d’études de marché Omdia relayé par The Elec, le Apple Vision Pro 2 devrait être doté d’écrans plus lumineux et plus efficaces que ceux du modèle actuel. Ils utiliseraient également une technologie micro-OLED plus avancée.

Cela s’explique apparemment par le passage à une norme appelée RGB OLEDoS, qui produit de la lumière et des couleurs directement à partir de ses sous-pixels RVB. Un filtre de couleur n’est plus nécessaire, ce qui améliore l’expérience de l’utilisateur en ce qui concerne les images.

Samsung devrait être le fabricant des panneaux nécessaires, mais vous devrez prendre votre temps : le Apple Vision Pro 2 devrait être lancé en 2027, ce qui est plus éloigné que certaines rumeurs antérieures que nous avons rencontrées.

Le Apple Vision Pro n’a pas encore été mis à la disposition des consommateurs, mais il a été dévoilé en juin dernier. Nous savons que le prix commencera à 3 499 dollars, mais le prix à l’international n’a pas encore été confirmé.

On attend le premier opus

Les premiers testeurs ont particulièrement été impressionnés par la vidéo spatiale en 3D que le casque est capable d’afficher. Il est également capable d’afficher des vidéos en 2D et d’autres éléments numériques sur des écrans virtuels, et vous pouvez également l’utiliser pour des vidéoconférences. Il pourrait s’agir d’un puissant outil, tant pour la productivité que pour l’évasion, mais nous devrons attendre son lancement pour en avoir le cœur net.

Depuis qu’Apple a annoncé l’existence de l’appareil, nous avons vu des indices sur la façon dont il pourrait être vendu en boutique, et les dernières rumeurs suggèrent qu’il sera disponible à l’achat au début du mois de février. Après cela, il devrait devenir l’un des sujets technologiques les plus brûlants de 2024.