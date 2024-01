Carl Pei tease éventuellement le Nothing Phone (2a) : élégance abordable

« Nouvelle année. Nouveau téléphone ». C’est ainsi que Carl Pei entame l’année 2024. À en juger par son élan et ses actions jusqu’à présent, il va réellement tenir sa promesse et ne pas oublier ses résolutions du Nouvel An comme le reste d’entre nous.

Avec sa publication sur X, anciennement Twitter, Carl Pei confirme officiellement ce que tout le monde espère être le Nothing Phone (2a) : un smartphone de milieu de gamme abordable qui offre le même design unique que les flagships Nothing Phone (1) et Nothing Phone (2).

Dans le message X de Carl Pei, on aperçoit une silhouette découpée. De nombreux fans affirment qu’il s’agit d’un Pokémon, nommé Aerodactyl, qui est une sorte de dragon. Ce que le dragon volant de Pokémon a en commun avec le prétendu Nothing Phone (2a) n’est pas encore révélé, et il n’est peut-être pas nécessaire d’approfondir la question, puisque 2024 est l’année chinoise du dragon.

New Phone Here’s to 2024 everyone! pic.twitter.com/5OLc1Ap3n3 — Carl Pei (@getpeid) January 1, 2024

Le Nothing Phone (2a) (toute ressemblance avec la gamme Pixel « a » de Google est délibérée ou non) devrait bientôt faire son apparition, et il fait beaucoup de bruit. La rumeur veut que ce gadget coûte la moitié du prix de son grand frère, le Nothing Phone (2). Roland Quandt affirme qu’il y aura deux variantes : une version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, pas si mal, et une version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, un peu plus véloce.

Si les étoiles s’alignent et que le Nothing Phone (2a) arrive à moins de 400 euros, ce sera une sacrée affaire avec un chipset Dimensity 7200 de MediaTek sous le capot, une double caméra composée de deux capteurs de 50 mégapixels à l’arrière et d’une caméra frontale plutôt généreuse de 32 mégapixels. Sur le plan de l’affichage, il est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Selon les rumeurs, il sera dévoilé lors du MWC 2024, le 27 février, à l’occasion de l’événement curieusement baptisé « Nothing to See ».