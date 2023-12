Le Nothing Phone (2a) prêt à changer la donne avec un prix attractif

D’après tous les rapports que nous avons recueillis jusqu’à présent, il est assez clair que Nothing se prépare à lancer son smartphone le plus abordable à ce jour, le Phone (2a).

Le prochain appareil de la société s’annonce comme une excellente affaire pour les clients qui cherchent à acheter un élégant smartphone doté de fonctions haut de gamme et qui ne coûte pas une fortune.

La dernière fuite du Nothing Phone (2a) indique qu’il sera deux fois moins cher que le Nothing Phone (2), tout en offrant des caractéristiques très décentes. Selon Roland Quandt, le Nothing Phone (2a) sera disponible dans au moins deux variantes basées sur la quantité de mémoire : 8/128 Go et 12/256 Go.

Nothing Phone (2a)

8/128GB

12/256GB

White or Black

Sub 400 Euro price for base model. — Roland Quandt (@rquandt) December 28, 2023

De plus, le smartphone sera disponible en deux couleurs, noir et blanc. Plus important encore, le modèle de base coûtera moins de 400 euros. Le Nothing Phone (2a) devrait être lancé en Europe l’année prochaine.

En ce qui concerne les spécifications, de précédentes fuites affirment que le Nothing Phone (2a) sera équipé d’un chipset MediaTek Dimensity 7200, d’une configuration à double caméra comprenant deux capteurs de 50 mégapixels, et d’une généreuse caméra secondaire de 32 mégapixels pour le selfie.

Nous savons également que le smartphone sera doté d’un écran AMOLED full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les rapports affirment que le Nothing Phone (2a) sera officiellement présenté au MWC 2024 le 27 février lors de l’événement « Nothing to See » de la société.