Xiaomi dévoile la série SU7 : une nouvelle ère pour les véhicules électriques

L’entrée tant attendue de Xiaomi sur le marché des véhicules électriques a enfin été concrétisée aujourd’hui avec le lancement de sa première série de SUV électriques. Xiaomi vient d’annoncer la série SU7, ses premières voitures électriques, lors d’un événement en Chine. La Xiaomi SU7 se décline en deux variantes, Regular et Max. La variante Max, comme vous l’avez deviné, est la variante haut de gamme avec presque le double de la puissance et du couple, et environ 30 % d’autonomie en plus sur une seule charge.

Les modèles SU7 et SU7 Max sont équipés de moteurs Xiaomi HyperEngine V6/V6s à 21 000 tr/min. L’entreprise affirme que le moteur HyperEngine V8s en cours de production de masse offre 27 200 tr/min et sera prêt pour 2025. Elle travaille également sur un moteur de 35 000 tr/min avec un rotor à gaine de carbone pour l’avenir.

Ces véhicules fonctionnent sous Xiaomi HyperOS, et l’intérieur est disponible en Galaxy Gray, Twilight Red et Obsidian Black. Elle utilise un grand écran tactile de 16,1 pouces, un HUD de 56 pouces et un écran d’instrumentation de 7,1 pouces. Elle est également dotée d’un système d’intégration intelligente et l’écran de contrôle central prend en charge l’extension du clavier. Elle est également équipé de sièges de style sportif et d’un volant traditionnel en forme de D.

L’équipe de conception automobile de Xiaomi provient de constructeurs automobiles réputés dans le monde entier, y compris de grandes marques telles que Mercedes-Benz et BMW. Les proportions de la carrosserie ont été soigneusement étudiées afin d’obtenir une apparence de voiture de sport.

La Xiaomi SU7 est équipée de phares en forme de goutte d’eau, de feux arrière en forme de halo de 2,48 m, d’une surface incurvée à 175°, d’une courbure continue G4 de l’ensemble de la silhouette de la voiture, de poignées de porte semi-cachées, d’un rétroviseur sans cadre en forme de goutte d’eau, d’un LiDAR en forme de caillou.

Il y a 8 séries de conduits d’air et 17 sorties d’air en haut et en bas. L’aileron arrière électrique peut fournir 130 kilogrammes de force portante lorsque la voiture roule à grande vitesse, ce qui lui permet d’afficher le coefficient de traînée le plus bas au monde (Cd 0,195).

Un « cockpit centré sur les personnes »

La Xiaomi SU7 adopte un « cockpit centré sur les personnes ». Le cockpit enveloppant comprend une surface vitrée de 5,35 m², un toit, un pare-brise et une protection solaire à la pointe de l’industrie, ainsi qu’un éclairage ambiant dynamique. L’ensemble du véhicule est équipé de 25 haut-parleurs, 7.1.4 canaux, Dolby Atmos, et même l’appui-tête est équipé de haut-parleurs.

En termes d’espace, l’espace vertical dans la rangée avant du Xiaomi SU7 atteint 1012 mm, et les personnes d’une taille de 1,88 mètre peuvent également bénéficier d’un espace suffisant pour la tête. L’espace arrière dépasse celui de la Tesla Model S et de la BMW Série 5, l’espace avant pour les bagages est de 105 litres (le plus grand sur le marché national) et le coffre est de 517 litres.

La SUV7 peut passer de 0 à 100 km/h en 5,28 secondes, dispose d’une batterie de 73,6 kWh, d’une autonomie de 668 km et d’une plateforme de 400 V. Il est équipé d’une puce Orin unique et d’un système de contrôle de la température. Il est équipé d’une seule puce Orin et d’un moteur Qualcomm 8295.

La Xiaomi SU7 Max est équipée d’une technologie de batterie intégrée CATL de 101 kWh qui intègre de manière transparente le bloc-batterie dans la structure du véhicule. Cela renforce la solidité globale du véhicule et maximise l’espace dans l’habitacle, explique l’entreprise.

Une autonomie de 800 km

La SU7 Max promet une autonomie de 800 km. Elle prend également en charge la charge super rapide, qui permet d’atteindre 220 km en 5 minutes et 510 km en 15 minutes. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes, de deux puces Orin, d’un LiDAR, d’un Qualcomm 8295, d’une suspension pneumatique + CDC, d’une aile arrière électrique, d’un HUD de 56 pouces, d’un système audio à 25 haut-parleurs et de portes électriques à succion.

En termes de sécurité, la Xiaomi SU7 utilise une carrosserie hybride blindée en acier et en aluminium d’une résistance de 2000 MPa, possède la plus grande rigidité à la torsion de 51 000 N-m/deg des voitures produites en série, et dispose de 7 airbags.

La série SU7 de Xiaomi est disponible en Aqua Blue, Mineral Gray et Verdant Green. L’entreprise n’a pas encore révélé le prix ou la date de vente, mais elle a promis qu’elle serait lancée en Chine en 2024.