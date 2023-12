iFixit révèle des prix plus élevés pour les pièces de réparation des Pixel 8 et 8 Pro

iFixit révèle des prix plus élevés pour les pièces de réparation des Pixel 8 et 8 Pro

Les smartphones phares de Google récemment lancés, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, sont inclus dans le programme d’autoréparation de Google via iFixit. Cependant, comme l’a récemment repéré 9to5Google, l’achat de pièces de réparation pour ces appareils sera plus coûteux que leurs prédécesseurs, les Pixel 7 et 7 Pro.

iFixit est connu pour ses démontages détaillés et ses guides de réparation pour divers gadgets, ainsi que pour la vente de pièces de rechange et d’outils de haute qualité. Au début du mois, Google a publié l’application de diagnostic officielle et les manuels pour les Pixel 8 et 8 Pro, qui permettent aux utilisateurs d’identifier et de résoudre facilement les problèmes courants de leurs téléphones.

Désormais, iFixit a également ajouté à son catalogue les pièces de réparation pour les Pixel 8 et 8 Pro, qui comprennent l’écran, le boîtier arrière, la batterie et les caméras.

Comme on peut le voir sur le site d’iFixit, les pièces de réparation des Pixel 8 et 8 Pro sont plus chères que celles des Pixel 7 et 7 Pro, ce qui reflète le coût plus élevé des composants et la difficulté accrue du processus de réparation. Par exemple, l’écran du Pixel 8, qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité plus élevée, coûte 20 euros (à ce jour) de plus que l’écran du Pixel 7, qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité plus faible.

Cependant, les choses deviennent plus intéressantes avec le Pixel 8 Pro. Le changement le plus notable est le système de triple caméra, qui est vendu comme une seule unité pour 40 euros de plus que l’ensemble de caméra du Pixel 7 Pro avec le kit de réparation. Un détail curieux, est la batterie de remplacement pour le Pixel 7 Pro, qui est un peu plus chère que celle du 8 Pro.

La disponibilité des pièces de réparation des Pixel 8 et 8 Pro et sa réparabilité est définitivement une étape positive pour Google. Elle donne aux utilisateurs les moyens de réparer eux-mêmes leur téléphone, ce qui permet potentiellement d’économiser de l’argent et de réduire les déchets électroniques. Cependant, l’augmentation du prix de certains composants, en particulier les caméras, pourrait faire réfléchir certains bricoleurs.